Un hombre que estuvo varado durante un mes en el Océano Pacífico en un velero revela cómo sobrevivió

Un marinero que quedó a la deriva en el océano Pacífico durante más de un mes después de que un viaje a Hawái se convirtió en una pesadilla reveló cómo sobrevivió.

Kai Sato zarpó de la isla Catalina, frente a la costa de California, el 7 de junio, con la esperanza de cruzar el Pacífico en solitario por primera vez.

Pero dos semanas después de comenzar su viaje de aproximadamente 4023 km, el mástil de su barco se rompió. Cuando se quedó sin gasolina intentando regresar a la costa y su teléfono se apagó, el hombre de 39 años quedó a la deriva, desesperado y a merced de los elementos.

“Lloré durante una semana entera, dejándome llevar hacia el sur, sintiéndome fatal”, declaró Sato a Hawaii News Now. “Era como un blanco fácil, arrastrado hacia el sur por la corriente, que se desviaba completamente de mi rumbo”.

open image in gallery Un marinero quedó a la deriva en el océano Pacífico después de que se le rompió el mástil y se quedó sin combustible ( Hawaii News Now )

Cuando parecía que ya no quedaba esperanza, Sato declaró al medio que finalmente ideó un plan para reparar temporalmente las velas, utilizando remos de kayak y tubos de PVC.

Incluso con la embarcación remendada, tardaría otro mes en llegar a la ruta marítima entre California y Hawái, con la esperanza de encontrar rescate.

Según Healthline, una persona puede sobrevivir hasta 21 días sin comida, aunque se informó de que algunas pudieron vivir entre dos y tres meses.

Para sobrevivir, Sato declaró a Hawaii News Now que comía avena, así como pescado o calamares que caían en su embarcación.

open image in gallery Kai Sato afirma que tenía previsto navegar desde la isla Catalina hasta Hawái ( Hawaii News Now )

Tras quedarse sin agua potable el 11 de julio, llenó cubos con agua de mar y colocó bolsas de plástico encima para recoger la condensación.

“Simplemente lamí eso para sobrevivir”, declaró Sato al medio.

Finalmente, el martes pasado, el intrépido aventurero dijo que logró llamar la atención de un barco de Pasha Hawaii que lo rescató. La tripulación le lanzó una cuerda y él consiguió subir a bordo. Sato le contó a Hawaii News Now. Estaba “eufórico” después de que finalmente lo encontraron.

“Estaba llorando de la emoción, y luego me dieron fruta y agua, y sí, fueron muy amables conmigo esos chicos”, añadió.

Sus generosos benefactores le dieron ropa y comida a Sato después de que se vio obligado a vivir de sobras durante semanas. El equipo de Pasha Hawaii posó para una foto con su nuevo miembro, quien aparece radiante en un video compartido con el medio de comunicación local.

Sato añadió que ahora se aloja con un familiar, pero que ya está planeando su próxima aventura. A pesar de los contratiempos de su viaje a Hawái, espera navegar próximamente hacia Filipinas, a unos 12.000 kilómetros de la isla Catalina.

Traducción de Olivia Gorsin