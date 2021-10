Han pasado dos años desde que Cameron McLaren insertó una aguja en el brazo de Phil Ferrarotto. Minutos después, el empresario estaba muerto y Cameron afrontó su nueva realidad como médico que le había proporcionado la eutanasia a uno de sus propios pacientes.

Desde entonces, McLaren, un médico oncólogo de 38 años, ha administrado dosis fatales de medicamentos poderosos a 15 personas y ha estado presente en la muerte de otros 27 pacientes que tomaron todos los medicamentos que les había recetado.

Es uno de los 183 médicos de Victoria, en el sureste de Australia, que participan activamente en un proceso de muerte asistida para pacientes terminales.

Es un proceso similar a lo que a algunos activistas y legisladores les gustaría ver adoptado en el Reino Unido y un proyecto de ley para legalizar la muerte asistida recientemente aprobó su segunda lectura en la Cámara de los Lores.

El médico acordó hablar con The Independent sobre cómo fue para él que esta capacitado para salvar vidas, estar involucrado en acabar con tantas.

Cuando nos reunimos en Zoom, tiene claro desde el principio que no se ve a sí mismo como un defensor de la muerte asistida; nunca fue un activista para que la ley en Victoria cambiara antes de que finalmente lo hiciera en 2017.

“Lo que hago no es malvado”

Pero después de haber ayudado a terminar con la vida de 16 de sus propios pacientes y haber presenciado la muerte de 43 en total, Cameron rápidamente revela su profunda comprensión de las opciones que enfrentan sus pacientes y por qué lo que hace no está mal.

“Lo que hago no es malo”, me dice. “Los pacientes y sus familias lo aprecian más que cualquier otra cosa que haya hecho en medicina. Y es el trabajo más gratificante que ciertamente he realizado, no solo en términos de brindar el servicio a los pacientes y sus familias, sino también de poder compartir mi experiencia y desmitificar algunas de las perspectivas sobre la muerte asistida también”.

Le pregunto si se considera un asesino y su respuesta va al corazón de por qué él y otros médicos involucrados en la muerte asistida hacen lo que hacen. Se trata de la elección del paciente.

“No soy un asesino. Esto no está matando. El cáncer o la condición médica subyacente ya lo ha hecho, ha provocado la muerte social del paciente y el fin de la calidad de vida que consideran mínima para querer continuar”.

“Están atrapados en el purgatorio entre la vida y la muerte y están desesperados por el final y esto les proporciona eso. Estas personas están eligiendo tomar una decisión y controlar cómo sucede y no estoy de acuerdo con que eso sea algo incorrecto".

Para Phil Ferrarotto, la muerte fue un alivio después de 18 años de lucha contra el cáncer que había invadido múltiples órganos y lo había dejado con dificultades para respirar y un dolor casi constante. La pareja se unió por lo que estaban a punto de compartir y Ferrarotto mantuvo su humor hasta el final; con trucos o visitando las casas afuera.

Su agradecimiento por lo que Cameron hizo por él se extendió desde más allá de la tumba. Después de su muerte, su hija Katie Harley llevó a Cameron a otra habitación y le entregó una carta que su padre había escrito para que el médico se la entregara solo después de su muerte.

En esa nota, Ferrarotto dijo: “Luché por pensar en una manera de agradecer lo que has hecho por mí. Elegí escribirlo para que nunca lo olvides. Gracias por su valentía al administrarme el medicamento hoy para que finalmente pueda estar en paz".

Añadió: “Estoy complacido y honrado de haberte conocido por lo que parece un momento fugaz. Estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho y estoy eternamente agradecido".

Cameron ha recibido otras notas de las familias, una de la madre de una mujer a la que ayudó a morir que está enmarcada en un estante de su casa. Es una sincera expresión de agradecimiento de una madre afligida que escribe: "Agradezco a nuestras estrellas de la suerte que vinieran a nosotros cuando lo hicieron".

“Esto realmente se trata de control”

McLaren explica que este elemento de dar a las personas una opción y un control es fundamental para el proceso de muerte asistida. De los 344 pacientes de los que tiene datos, el dolor incontrolado o la preocupación, eso no es la razón principal por la que solicitan un permiso de muerte.

“Esa es la cuarta razón más común. Los tres primeros son la pérdida de dignidad, la menor capacidad para participar en actividades que hacen que la vida sea agradable y la pérdida de autonomía”.

“Se trata realmente de control, especialmente para los pacientes que han entregado el control al sistema médico durante semanas, meses o en algunos casos años. Es una oportunidad para recuperar el control de la enfermedad que ha estado dictando sus vidas.

“Lo que esto les permite hacer es tener una carta de triunfo, de modo que si el miedo al proceso del final de la vida se vuelve real o se actualiza, entonces tienen una manera de evitarlo y asegurarse de que no tienen la experiencia que están temiendo".

Si bien la muerte en sí es simple, una sola dosis de 30 ml del sedante pentobarbital, el proceso para obtenerla no lo es. Los pacientes primero tienen que encontrar un médico como McLaren para hacer una solicitud oficial y luego comienza una cadena de evaluaciones que involucra a dos médicos, una junta de revisión y un equipo de farmacia. Pueden pasar semanas una vez que se realiza la primera solicitud.

Una vez que tienen éxito, los pacientes reciben una caja que contiene todo lo que necesitan, incluido un manual de instrucciones y los farmacéuticos los visitarán en casa y usarán un kit de demostración con azúcar glas como apoyo para mostrarles a los pacientes cómo mezclar los medicamentos ellos mismos. Sin embargo, para algunos pacientes, como Phil Ferrarotto, su condición es tal que solo puede realizarse mediante una infusión intravenosa administrada por un médico como Cameron.

En el Reino Unido, la muerte asistida está prohibida en Inglaterra y Gales bajo la Ley de Suicidio de 1961, que conlleva una pena máxima de cárcel de 14 años. El proyecto de ley de un miembro privado, propuesto por la presidenta de Dignity in Dying y la baronesa Meacher, su compañera de mesa cruzada, legalizaría la muerte asistida como una opción para los adultos con enfermedades terminales y mentalmente competentes en sus últimos meses de vida.

Dos médicos y un juez del tribunal superior tendrían que estar de acuerdo antes de que alguien pudiera beneficiarse.

El proyecto de ley ha provocado la oposición de aquellos preocupados porque las personas vulnerables sean coaccionadas o se sientan una carga. Otros creen que el público no aprecia del todo lo que se entiende por muerte asistida.

Carol Davis, consultora en medicina paliativa en el Hospital Universitario de Southampton, dijo: “La legalización de la muerte asistida en Inglaterra y Gales sería un cambio sísmico moral, ético y legal con profundas implicaciones para la sociedad. Es esencial que un cambio tan importante no ocurra simplemente porque el significado de muerte asistida esté siendo tergiversado y malinterpretado”.

Ella señala una encuesta reciente de Survation de mil 13 personas en la que solo el 43 por ciento entendió correctamente la muerte asistida como lo que significa que los pacientes reciben medicamentos para terminar con su vida.

Davis cree que las salvaguardas del proyecto de ley Meacher no serán efectivas y la elegibilidad es vaga.

“Recuerdo haberle puesto la aguja en el brazo”

Para McLaren, está convencido de que lo que hace por sus pacientes es lo correcto.

Vuelve a la experiencia de Phil Ferrarotto de quien dice que al final “apenas pudo levantarse de su sillón y sufrió increíblemente por el despojo de su autonomía. Era un hombre de negocios muy, muy exitoso, muy motivado y ese insulto a su capacidad para cuidarse a sí mismo y su autonomía fue una tortura absoluta para él.

“Recuerdo que le metí la aguja en el brazo y la voz dentro de mi cabeza solo con la esperanza de que fallara y no pudiera poner la vía intravenosa porque no es que no quisiera darle esto a Phil, porque él estaba así que me dediqué a ello y supe que le estaba proporcionando un servicio que él deseaba desesperadamente. Pero fue una cosa de confrontación. Realmente es."

A medida que pasaba el tiempo, esperaba sentirse molesto por lo que había hecho y de lo que había formado parte, pero eso nunca sucedió: “No tenía dudas sobre lo que estaba haciendo. Ignorar a alguien que sufre y sus súplicas de ayuda es hacerle daño. Hacemos esto de una manera humana, la medicación que elegimos no lastima a los pacientes, no causa angustia”.

“Lo que no respeto es la gente que dice, no deberías acercarte a esto. O para sus pacientes, si una persona no quiere formar parte de esto, debe recibir apoyo total. Y si es un paciente que quiere morir de forma natural y sin asistencia o si es un médico que no quiere brindar el servicio. Eso es absolutamente correcto. Eso debe estar protegido y apoyado en todo momento. Pero nadie está en posición de poner esa perspectiva en nadie más.

“No importa lo que yo piense, importa lo que piense el paciente en la silla o en la cama y todavía no he visto ninguna encuesta o investigación con evidencia, para decir que los pacientes terminales con enfermedad avanzada no quieren esto.

“No deberíamos estar mirando datos de la población en general o de los parlamentarios. Esas no son las personas que obtienen un voto en este tema. Creo que las únicas personas que deberían tener una voz aquí son aquellas con la condición que enfrentan estas opciones y están enfrentando este camino y les gustaría tener una opción en el camino. Y creo que es nuestra responsabilidad legislar y apoyar sus puntos de vista en lugar de imponerles los nuestros”.

Al despedirse, McLaren recuerda una cita del filósofo John Stuart Mill que termina: “Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano” que según él, resume su posición sobre la muerte asistida.

El Reino Unido aún tiene que resolver esta cuestión. El proyecto de ley de muerte asistida volverá a la Cámara de los Lores, pero incluso si tiene éxito allí, deberá ganar el apoyo de los diputados en la Cámara de los Comunes.