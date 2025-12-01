Zelenskyy se reúne con Macron en París mientras avanzan negociaciones de paz

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunió el lunes con elmandatario francés Emmanuel Macron en el palacio del Elíseo en París, como parte de una serie de actividades diplomáticas destinadas a negociar los términos para un posible alto el fuego en la guerra en Ucrania.

La visita de Zelenskyy a París siguió a una reunión entre funcionarios ucranianos y de Estados Unidos en Florida el domingo, que el secretario de Estado Marco Rubio describió como productiva. Ambas partes han trabajado para hacer revisiones a un plan propuesto por Estados Unidos que se desarrolló en negociaciones entre Washington y Moscú, pero que fue criticado por estar demasiado inclinado hacia las demandas rusas.

Esas críticas fueron quizás más vehementes por parte de los aliados europeos de Ucrania quienes, aunque dieron la bienvenida a los esfuerzos de paz rechazaron puntos clave del plan. Antes de su reunión con Zelenskyy el lunes, la oficina de Macron dijo que los dos líderes discutirían las condiciones para una “paz justa y duradera”.

El presidente estadounidense Donald Trump ha minimizado desde entonces el marco de paz de 28 puntos, que habría impuesto límites al tamaño del ejército de Ucrania, le habría prohibido al país unirse a la OTAN y requerido que Ucrania cediera territorio.

La semana pasada, Macron —un aliado clave para Ucrania que ha respaldado firmemente a Kiev y buscado contrarrestar elementos del plan que se consideran favorables a Rusia— instó a los aliados occidentales a llevar garantías “totalmente sólidas” a Ucrania en caso de que se alcanzara un alto al fuego o un acuerdo de paz. Ha respaldado el despliegue de una “fuerza de seguridad” en tierra, mar y aire para ayudar a garantizar la seguridad del país.

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el lunes que el presidente ruso Vladímir Putin se reuniría con el enviado estadounidense Steve Witkoff el martes por la tarde. El papel de Witkoff en los esfuerzos de paz fue objeto de escrutinio la semana pasada tras un informe de que asesoró al asesor de asuntos exteriores de Putin sobre cómo el líder ruso debería presentar el plan de paz de Ucrania a Trump. Tanto Moscú como Washington minimizaron la importancia de las revelaciones.

Rusia condena ataques ucranianos a infraestructura energética

Peskov condenó el lunes los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa durante el fin de semana, incluyendo un ataque a una terminal petrolera propiedad del Consorcio del Oleoducto del Caspio, CPC, y otro a dos petroleros en aguas turcas.

Una importante terminal petrolera cerca del puerto de Novorossiysk detuvo operaciones el sábado después de que un ataque de barcos no tripulados dañara uno de sus tres puntos de amarre, según un comunicado del CPC, que es propietario de la terminal. Esto ocurrió un día después de que drones navales ucranianos atacaran dos petroleros en el Mar Negro que se informó eran parte de la “flota clandestina” de Rusia para evadir sanciones.

Ucrania confirmó el sábado que llevó a cabo los ataques.

Peskov describió ambos incidentes como “indignantes”.

“Estos ataques de drones ucranianos a instalaciones de infraestructura crítica son una práctica continua”, declaró Peskov, discutiendo el ataque a la terminal del CPC. “Es indignante, porque estamos hablando de una instalación internacional”.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó que las fuerzas rusas habían destruido 32 drones ucranianos durante la noche. Los drones fueron derribados sobre 11 regiones rusas, así como sobre el Mar de Azov, dijo el ministerio.

Un bloque de apartamentos fue dañado durante un ataque ucraniano a la ciudad de Kaspiysk en la región de Daguestán de Rusia, señaló el gobernador local Sergei Melikov. Ubicada en la costa del Mar Caspio, cerca de la frontera de Rusia con Azerbaiyán, la ciudad está a más de 1000 kilómetros (620 millas) de la línea del frente.

Ataque a ciudad ucraniana

Un ataque con misiles rusos alrededor del mediodía del lunes mató a cuatro personas e hirió a otras 40, 11 de ellas en estado crítico, en la ciudad oriental de Dnipro, según el jefe de la administración regional Vladyslav Haivanenko.

El ataque golpeó el centro de la ciudad, dañando cuatro edificios residenciales de gran altura, una instalación educativa y el almacén de una organización humanitaria, sostuvo el alcalde de Dnipro, Borys Filatov, agregando que las operaciones de búsqueda y rescate estaban en curso.

La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que Rusia había disparado 89 drones de ataque y señuelo durante la noche del domingo antes del ataque a Dnipro, de los cuales 63 drones fueron derribados o bloqueados.

En general, en noviembre, Rusia disparó 100 misiles de varios tipos y 9.588 drones de reconocimiento y ataque en Ucrania, según el informe mensual de la Fuerza Aérea publicado el lunes.

La corresponsal Katie Marie Davies contribuyó desde Manchester, Inglaterra.

