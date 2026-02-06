Unión Europea propone más sanciones contra Rusia

El brazo ejecutivo de la Unión Europea propuso el viernes más sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, incluyendo una prohibición de servicios de transporte petrolero y medidas dirigidas a los sectores de servicios financieros y comercio del país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que a pesar de las conversaciones en curso para poner fin a la guerra, "debemos ser realistas: Rusia solo se sentará a la mesa con una intención genuina si se le presiona para hacerlo".

La prohibición de los servicios petroleros, que necesitaría ser respaldada por los estados miembros de la UE, "reduciría aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultaría encontrar compradores para su petróleo", expresó.

Los ingresos del petróleo son el pilar de la economía de Rusia, permitiendo al presidente Vladímir Putin invertir dinero en las fuerzas armadas sin empeorar la inflación para la gente común y evitando un colapso de la moneda.

Von der Leyen señaló que la UE debería imponer la prohibición en coordinación con el Grupo de los Siete principales potencias mundiales y otros socios internacionales. Indicó que también debería haber sanciones contra otros barcos de la llamada "flota oculta" que Rusia usa para transportar petróleo.

Los 27 enviados nacionales de la UE comenzarán a discutir las propuestas el lunes. El bloque ya ha impuesto 19 paquetes de sanciones a Rusia por sus ataques a Ucrania, pero llegar a un acuerdo final puede llevar semanas.

El objetivo es que las nuevas medidas sean respaldadas por los países miembros de la UE para el 23 de febrero, la víspera del cuarto aniversario de la guerra.

Von der Leyen indicó que otras propuestas apuntan a restringir el sistema bancario de Rusia y su capacidad para crear canales de pago alternativos para financiar su economía. "Este es el punto débil de Rusia, y estamos presionando fuertemente en él", manifestó.

Otras medidas incluirían nuevas prohibiciones sobre bienes y servicios, incluyendo caucho, tractores y servicios de ciberseguridad. Se impondría una prohibición de importación sobre metales, productos químicos y minerales críticos que no están ya bajo sanciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.