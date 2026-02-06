Irán y EEUU se preparan para conversaciones en Omán sobre programa nuclear

Irán y Estados Unidos se preparaban el viernes para discutir al menos el programa nuclear de Teherán durante un encuentro en Omán, luego de una semana caótica en la que se planteó en un principio la posibilidad de que los países de la región participaran en conversaciones en Turquía.

Ambas naciones han regresado a Omán, un sultanato en el extremo oriental de la Península Arábiga, meses después de que varias rondas de reuniones se vinieron abajo luego de que Israel inició una guerra de 12 días contra Irán en junio pasado. Estados Unidos se sumó al conflicto con una serie de bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes, los cuales probablemente destruyeron muchas de las centrifugadoras que enriquecían uranio cerca de niveles armamentísticos. La ofensiva israelí diezmó las defensas aéreas de la República Islámica y también afectó su arsenal de misiles balísticos.

Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, creen que el gobierno de Irán se encuentra en su punto más bajo desde la Revolución Islámica de 1979 tras una serie de protestas a nivel nacional el mes pasado que representaron el mayor desafío al líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, de 86 años. Las fuerzas de Jamenei llevaron a cabo una sangrienta represión que, de acuerdo con diversos reportes, cobró la vida de miles de manifestantes y condujo al arresto de decenas de miles de personas. En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó nuevas amenazas de uso de fuerza militar en contra de Irán.

Con el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque en la región, junto con más aviones de combate, Estados Unidos probablemente cuenta en estos momentos con suficiente presencia militar en la zona para lanzar un ataque si así lo deseara. Sin embargo, aún se desconoce si ello sería suficiente para forzar a Irán a cambiar de rumbo o a un cambio de gobierno.

Mientras tanto, las naciones árabes del Golfo Pérsico temen que un ataque pueda desencadenar una guerra regional que también las arrastre. Esa amenaza es real: ya, las fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní cerca de su portaaviones, e Irán intentó detener un barco con bandera estadounidense en el Estrecho de Ormuz.

"El presidente Trump pretende acorralar a Irán para alcanzar una solución negociada, forzando a sus líderes a hacer concesiones con relación al acuerdo nuclear", afirmó Alissa Pavia, miembro del Atlantic Council. "Los iraníes, por otro lado, están debilitados después de años de guerras indirectas, crisis económica y disturbios internos. Trump es consciente de esta vulnerabilidad y espera usarla para obtener concesiones y avanzar hacia un acuerdo nuclear renovado".

El alcance, la naturaleza y los participantes en las conversaciones siguen siendo inciertos, a solo horas de que comiencen en Mascate, la capital omaní. Funcionarios en las fronteras de Omán mostraron particular preocupación el jueves por cualquier persona que llevara cámaras al sultanato antes de las negociaciones.

Por el lado iraní, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, llegó por la noche junto con varios diplomáticos iraníes, informó la agencia de noticias estatal IRNA. Antes de la reunión, un alto asesor de Jamenei pareció ofrecer el apoyo del gobierno al diplomático.

Araghchi "es un negociador hábil, estratégico y confiable en los más altos niveles de toma de decisiones e inteligencia militar", escribió Ali Shamkhani en X. "Los soldados de la nación en las fuerzas armadas y los generales de la diplomacia, actuando bajo la orden del Líder, salvaguardarán los intereses de la nación".

Por el lado estadounidense, parecía que las conversaciones serían lideradas por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, un magnate inmobiliario de Nueva York de 68 años y viejo amigo de Trump. Viajando con Witkoff está Jared Kushner, yerno de Trump, quien en las últimas semanas ha compartido propuestas para la Franja de Gaza y participó en conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania en Abu Dabi anteriormente.

Los dos hombres habían viajado de Abu Dabi a Qatar el jueves por la noche para reuniones con funcionarios allí, informó la cadena Al Jazeera. Qatar, que comparte un yacimiento de gas natural en el Golfo Pérsico con Irán, también alberga una importante instalación militar estadounidense que Irán atacó en la guerra de junio.

Aún no está claro qué términos estará dispuesto a negociar Irán en las conversaciones. Teherán ha mantenido que estas conversaciones sólo serán sobre su programa nuclear. Sin embargo, Al Jazeera informó que diplomáticos de Egipto, Turquía y Qatar ofrecieron a Irán una propuesta en la que Teherán detendría el enriquecimiento durante tres años, enviaría su uranio altamente enriquecido fuera del país y se comprometería a "no iniciar el uso de misiles balísticos".

Rusia había señalado que tomaría el uranio, pero Shamkhani indicó en una entrevista esta semana que terminar el programa o enviar el uranio fuera del país eran puntos inaceptables para el país.

Por otro lado, las conversaciones no incluirían ningún compromiso de Irán sobre el "Eje de Resistencia", una red de milicias en la región aliadas a Teherán que funcionan como un elemento disuasorio tanto para Israel como para Estados Unidos. Sin embargo, los ataques israelíes a las milicias durante su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza diezmaron la red.

Rubio dijo que las conversaciones necesitaban incluir todos esos temas.

"Creo que para que las conversaciones realmente conduzcan a algo significativo, tendrán que incluir ciertas cosas, y eso incluye el alcance de sus misiles balísticos", manifestó Rubio a los periodistas el miércoles. "Eso incluye su patrocinio de organizaciones terroristas en toda la región. Eso incluye el programa nuclear, y eso incluye el trato a su propia gente".

