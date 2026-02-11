Un vistazo a las figuras europeas afectadas por escándalo Epstein

Las repercusiones de la saga de Jeffrey Epstein se están extendiendo por Europa.

Políticos, diplomáticos, funcionarios y miembros de la realeza han visto dañadas sus reputaciones. Se han iniciado investigaciones y algunos han perdido sus empleos después de que más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con Epstein, publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelaran sus vínculos con el financista estadounidense y delincuente sexual condenado que murió tras las rejas en 2019.

Aparte del ex príncipe Andrés, ninguno de ellos enfrenta acusaciones de conducta sexual indebida. Han caído por mantener relaciones amistosas con Epstein después de que fuera hallado culpable.

Algunos expertos señalan que el ajuste de cuentas en las democracias parlamentarias de Europa ha sido más rápido y más severo —por ahora— que en Estados Unidos, donde Epstein construyó su imperio y se codeó con muchas élites.

A continuación, un vistazo a algunas figuras en Europa afectadas por el escándalo.

La familia real británica

El ex príncipe Andrés, uno de los dos hermanos del rey Carlos III, es uno de los nombres más destacados vinculados al submundo de Epstein, que incluía el reclutamiento de niñas menores de edad para tener relaciones sexuales.

Ha negado reiteradamente haber cometido ilegalidad alguna, pero los escandalosos titulares obligaron al rey el año pasado a despojar a Andrés de sus títulos reales, incluido el de príncipe. Ahora se le conoce como Andrew Mountbatten-Windsor.

La reciente publicación masiva de documentos dejó al descubierto la profundidad de los vínculos entre Mountbatten-Windsor y Epstein, al revelar más detalles sórdidos que han sacudido a la familia real, incluida una acusación de que el ex príncipe envió informes financieros a Epstein en 2010.

Mountbatten-Windsor se ha visto obligado a abandonar la propiedad real que ocupó durante más de dos décadas. El Palacio de Buckingham afirma que el rey está dispuesto a apoyar a la policía en caso de que se abra una investigación sobre si Mountbatten-Windsor entregó información confidencial a Epstein.

Política británica

El gobierno británico se ha visto estremecido por nuevas revelaciones sobre Peter Mandelson, un veterano baluarte del Partido Laborista a quien el primer ministro Keir Starmer sacó del ostracismo político para nombrarlo embajador en Washington.

Mandelson fue despojado de ese cargo en septiembre, después de que correos electrónicos de Epstein mostraran que habían tenido vínculos más estrechos de lo que el embajador había reconocido inicialmente.

Aunque el propio Starmer no aparece implicado en los archivos, su posición se ha visto amenazada por haber designado a Mandelson. Ha enfrentado llamados de sus adversarios y desde dentro de su propio Partido Laborista para que renuncie, algo que hasta ahora se ha negado a hacer.

Mandelson ahora enfrenta una investigación penal, después de que los nuevos archivos sugirieran que pudo haber compartido con Epstein información financiera.

Princesa heredera de Noruega

Los nuevos documentos muestran, entre otras cosas, que la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, la esposa de 52 años del príncipe heredero Haakon, tomó prestada durante varios días en 2013 una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida.

Y en un intercambio de correos electrónicos entre Epstein y Mette-Marit en 2012, él señala que estaba en París “en mi cacería de esposa”, pero que “prefiero a las escandinavas”.

Ella responde que la capital francesa es “buena para el adulterio”, pero que las “escandis” son “mejor material de esposa”.

Mette-Marit se disculpó este mes por “la situación en la que he puesto a la familia real”, y afirmó: “Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa a la persona que quiero ser”.

Ex primer ministro de Noruega

El Consejo de Europa informó que atendió el miércoles una solicitud de las autoridades noruegas para levantar la inmunidad frente a procesos legales de la que había gozado su ex secretario general y ex primer ministro Thorbjørn Jagland.

El consejo, un organismo de derechos humanos con sede en Estrasburgo, Francia, indicó que esa inmunidad busca “salvaguardar el ejercicio independiente de funciones oficiales” y no debe ser usada para “beneficio personal”.

A partir de revelaciones en los archivos de Epstein, las autoridades noruegas abrieron una investigación por “corrupción agravada” que involucra a Jagland, quien también fue presidente del Comité Noruego del Nobel.

Los correos electrónicos indican que Jagland hizo planes para visitar la isla de Epstein con su familia en 2014.

Exembajadora noruega

Mona Juul, exembajadora de Noruega en Jordania, quien participó en los esfuerzos de paz israelí-palestinos en la década de 1990, renunció durante el fin de semana, después de que reportes señalaran que Epstein dejó 10 millones de dólares a los hijos de Juul en un testamento redactado poco antes de morir.

El ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, manifestó que continuará una investigación del ministerio sobre lo que ella sabía y su contacto con Epstein, y que Juul seguirá conversando con funcionarios noruegos para aclarar la situación.

Exministro de Cultura de Francia

Jack Lang, de 86 años, dejó el cargo como director del Instituto del Mundo Árabe en París por presuntos vínculos financieros pasados con Epstein que motivaron una investigación fiscal.

Lang fue citado a comparecer el domingo en el Ministerio de Exteriores de Francia, que supervisa el instituto, pero presentó su renuncia.

El exministro de Cultura bajo el presidente François Mitterrand es la figura de mayor perfil en Francia afectada por la publicación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero.

Exministro de Exteriores de Eslovaquia

El asesor de seguridad nacional del primer ministro Robert Fico, Miroslav Lajčák, renunció por comunicaciones pasadas con Epstein, incluidos mensajes de texto en los que hablan de chicas “hermosas".

“Cuando leo los mensajes hoy, me siento como un idiota”, declaró Lajčák a la radio pública eslovaca.

Lajčák, exministro de Exteriores y expresidente de la Asamblea General de la ONU, ha negado cualquier irregularidad. Sostuvo que consideraba a Epstein un contacto valioso, aceptado por los ricos y poderosos en Estados Unidos.

“Esos mensajes no son más que egos masculinos estúpidos en acción”, afirmó Lajčák. “Nada más que palabras; nunca pasó de ahí”.

