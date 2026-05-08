Un petrolero llega a Corea del Sur tras cruzar el estrecho de Ormuz a mediados de abril

Un petrolero con bandera de Malta cargado con un millón de barriles de crudo llegó el viernes a la costa occidental de Corea del Sur tras atravesar el estrecho de Ormuz a mediados de abril, informó una refinería surcoreana.

Como muchos otros países asiáticos, Corea del Sur importa gran parte de su crudo de Oriente Medio. Según reportes, el último envío de un millón de barriles equivale al 35%-50% del consumo diario de crudo de la nación.

Mientras el férreo control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz ha sacudido la economía global y provocó un alza en los precios del combustible, la prolongada guerra con Irán también ha incrementado la preocupación por una inminente crisis energética en la economía surcoreana, que tiene una fuerte dependencia del comercio. Por primera vez en décadas, el país ha limitado el precio máximo de la gasolina y de otros productos petrolíferos para evitar que los costos se disparen, y ordenó a las refinerías desviar las exportaciones de nafta para uso interno, mientras se apresura a lograr suministros alternativos de petróleo y rutas de transporte marítimo.

El viernes por la mañana, el petrolero Odessa llegó a las aguas frente a la ciudad portuaria occidental de Seosan, semanas después de haber atravesado el estrecho de Ormuz durante un periodo de negociaciones de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, según HD Hyundai Oilbank.

Está previsto que el buque atraque más tarde el viernes en la instalación de amarre en alta mar de la empresa para descargar el crudo. HD Hyundai Oilbank indicó que planea refinarlo para convertirlo en productos petrolíferos como gasolina, diésel y nafta. En sus instalaciones puede procesar hasta 690.000 barriles de crudo al día, agregó.

El año pasado, Corea del Sur importó más del 60% de su crudo y el 50% de su nafta —una materia prima petroquímica clave utilizada en la fabricación de plásticos— a través del estrecho de Ormuz.

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Los periodistas de The Associated Press Kim Tong-hyung y Hyung-jin Kim en Seúl contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.