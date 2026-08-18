Ucraniano condenado por espionaje en Alemania recibe prisión; absuelven a otros dos

Un ciudadano ucraniano fue declarado culpable el martes en Alemania por cargos de espionaje y condenado a un año y tres meses de prisión, tras ser acusado de enviar paquetes que contenían rastreadores GPS a Ucrania a través de un servicio postal ucraniano en marzo de 2025.

Otros dos acusados, también ciudadanos ucranianos, fueron absueltos por el Tribunal Superior Regional de Stuttgart, informó la agencia de noticias alemana dpa. Los hombres, cuyos nombres no se difundieron conforme a las leyes alemanas de privacidad, fueron detenidos el año pasado en Alemania y Suiza.

Según la Fiscalía Federal, presuntamente formaban parte de un plan de sabotaje dirigido contra las rutas de transporte del servicio, indicó dpa.

El juez que presidió el caso señaló en el veredicto que el tribunal consideró que el hombre condenado había organizado en Alemania el envío de dos paquetes que contenían transmisores GPS y que debió saber que podían haberse utilizado para espiar objetivos con vistas a actos de sabotaje, reportó dpa.

El acusado también debió darse cuenta de que había recibido la orden, a través de un intermediario, de una agencia del gobierno ruso, afirmó el juez, según dpa.

Según la Fiscalía Federal, se sospecha que un servicio de inteligencia ruso emitió la orden mediante intermediarios desde la ciudad ucraniana de Mariúpol, informó dpa. El objetivo era recopilar información sobre las rutas y los procedimientos de transporte del servicio de entrega de paquetes.

Según los investigadores, el siguiente paso para los acusados habría sido enviar paquetes que contuvieran dispositivos que se encenderían durante el transporte. De acuerdo con la Fiscalía Federal, esos paquetes estaban destinados “a prenderse en Alemania o en otro lugar durante el trayecto hacia partes de Ucrania no ocupadas por Rusia y causar el mayor daño posible para socavar la sensación de seguridad de la población”, informó dpa.

Los tres hombres habían acordado enviar los paquetes, sostuvo la acusación, pero quedaron al descubierto mientras estaban en las etapas preparatorias de los ataques. El tribunal no halló planes concretos para actos de sabotaje.

El hombre condenado no cumplirá tiempo en prisión porque su pena ya quedó cumplida durante la detención preventiva.

En un caso anterior en 2024, funcionarios de seguridad occidentales sospechan que la inteligencia rusa estuvo detrás de un plan para colocar dispositivos incendiarios en paquetes en aviones de carga con destino a Norteamérica, incluido uno que se incendió en un centro de mensajería en Alemania y otro que se prendió en un almacén en Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.