Ucrania lanza uno de sus mayores ataques aéreos de la guerra y mata al menos a 6 personas en Rusia

Ucrania lanzó cientos de drones sobre Rusia el domingo y mató al menos a seis personas en uno de los mayores ataques aéreos de Kiev en la guerra.

El Ministerio ruso de Defensa informó que destruyó 822 drones ucranianos durante la noche. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que se detectaron unos 600 drones dirigidos hacia la capital rusa, y que un tercio fue destruido sobre la propia región de Moscú.

Un hombre de 83 años murió después de que un dron ucraniano impactara una vivienda particular en la región de Moscú, señaló el gobernador local, Andrey Vorobyov. También confirmó que un ataque ucraniano provocó un incendio en un almacén perteneciente al gigante minorista ruso Wildberries en la ciudad de Podolsk, donde imágenes compartidas por medios de comunicación rusos mostraron columnas de humo negro.

Una andanada de drones golpeó tres localidades en la región suroccidental rusa de Rostov, donde murieron cinco personas, señaló el gobernador local, Yury Slyusar. El ataque, con más de 150 drones, dañó varias viviendas y una estación de tren y provocó un incendio forestal.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia este año, con misiles de largo alcance y enjambres de drones que cada vez se dirigen más contra industrias militares e instalaciones energéticas. También ha incrementado los golpes a depósitos gigantes de Wildberries, quemando mercancías por valor de miles de millones de dólares y llevando la guerra al público ruso casi 4 años y medio después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

Un ataque ruso mata a 3 en Ucrania

Un ataque ruso con misiles contra Kryvyi Rih, en Ucrania, mató a dos personas e hirió a otras 14, escribió el domingo en redes sociales el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. También dijo que una persona más había muerto en la ciudad de Sumy.

Mientras tanto, un ataque ruso contra Kiev provocó incendios en toda la capital ucraniana e hirió a seis personas.

“Dondequiera que los rusos puedan alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”, dijo Zelenskyy. “Desde esta mañana, las alertas de ataque aéreo han continuado en muchas regiones: los rusos lanzaron otra oleada de drones”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.