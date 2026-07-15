Rusia podría lanzar provocación militar o híbrida contra OTAN, advierten países bálticos y Polonia

El presidente de Lituania señaló que las evaluaciones de inteligencia sugieren que Rusia planea posibles ataques contra infraestructura crítica en los estados bálticos o Polonia el miércoles.

El presidente Gitanas Nausėda señaló que las autoridades vigilan el riesgo de ataques que podrían afectar los sistemas de energía y transporte del país, incluidas instalaciones que respaldan las conexiones de Lituania con la red eléctrica europea.

“No puedo negar que tenemos esa información y que se refiere a operaciones cinéticas limitadas que probablemente apunten a infraestructura crítica”, declaró Nausėda a la agencia de noticias lituana BNS.

El mandatario indicó que la inteligencia no identificó un lugar ni un momento específicos para los posibles ataques. Añadió que esas provocaciones podrían implicar medios convencionales o de otro tipo.

Rusia desestimó la afirmación por considerarla un pretexto para justificar el aumento del despliegue militar de la OTAN en los países bálticos.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, advirtió de manera similar el miércoles que, dado que Ucrania es cada vez más eficaz para presionar a Rusia, Moscú podría responder con provocaciones contra el flanco oriental de la OTAN.

“Incluso sin una victoria total ucraniana, Rusia podría poner a prueba indirectamente el Artículo 5 y los mecanismos de respuesta a nivel de la Alianza y de la Unión Europea”, afirmó Rinkēvičs, en referencia a la garantía de defensa colectiva de la OTAN.

“Los próximos meses, o incluso los próximos 12 meses, serán cruciales para la seguridad báltica”, agregó.

En los últimos meses, los tres estados bálticos —Lituania, Letonia y Estonia—, además de Polonia, todos ubicados en el flanco oriental de la OTAN, han reforzado la seguridad en torno a su infraestructura clave de transporte y energía en respuesta a la amenaza rusa.

Los países afirman que desde hace tiempo han sido blanco de ataques híbridos rusos, una amenaza que se ha intensificado desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú el 24 de febrero de 2022.

El martes y el miércoles, Polonia interceptó aeronaves rusas sobre el mar Báltico que, según el gobierno polaco, vigilaban los sistemas de defensa aérea de Polonia, pese a permanecer fuera de las aguas territoriales polacas.

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó la advertencia de la inteligencia lituana sobre los supuestos planes de Rusia para lanzar ataques contra infraestructura en los países bálticos y en otros lugares de Europa.

“Es una nueva tanda de espantajos destinada a seguir con el lavado de cerebro y a preparar a la población para una mayor militarización”, dijo Peskov a los periodistas.

“Para hacerlo, necesitan crear una imagen del enemigo al otro lado, de nuestro lado en este caso”, añadió. “Y usarla como pretexto para seguir trasladando infraestructura militar de la OTAN, en todas sus formas, a los estados bálticos”.

Polonia emitió advertencias similares

Los comentarios de Nausėda hacen eco de advertencias emitidas en las últimas semanas por políticos polacos, tras múltiples reportes de medios según los cuales Rusia podría llevar a cabo una provocación militar limitada o híbrida contra Polonia en un futuro cercano.

A finales de junio, el principal medio polaco onet.pl informó que la inteligencia de Estados Unidos advirtió a sus homólogos polacos sobre la posibilidad de un ataque ruso. Citando sus propias fuentes, el medio indicó que los posibles escenarios podrían incluir ataques contra infraestructura crítica, incursiones de soldados rusos cerca de zonas fronterizas y operaciones con drones.

El primer ministro Donald Tusk afirmó el 3 de julio que las advertencias deben tomarse en serio y señaló que él había emitido alertas similares durante semanas.

“Polonia se prepara muy intensamente para diversos escenarios”, expresó Tusk. “No quiero asustar a nadie, pero los próximos meses, también por la naturaleza cambiante de la guerra en Ucrania, podrían ser críticos”.

Tusk dijo que las preocupaciones eran particularmente marcadas en los estados bálticos.

“No tenemos miedo; nos preparamos para diversos escenarios, pero no podemos tomarnos esto a la ligera”, sostuvo. “Somos conscientes de los peligros también por la información que llega de nuestros aliados”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Radosław Sikorski, dijo que Polonia tenía un mensaje para el presidente ruso Vladímir Putin: “Sabemos lo que planeas. No lo hagas”.

Los países despliegan tropas adicionales para proteger la infraestructura

El general Raimundas Vaikšnoras, jefe de la defensa de Lituania, confirmó recientemente que el ejército había desplegado fuerzas adicionales para ayudar a proteger infraestructura estratégica en respuesta a preocupaciones por posibles provocaciones rusas.

Vaikšnoras comentó a los periodistas que la retórica reciente de Rusia dirigida contra los estados bálticos y Polonia parece servir a un propósito más amplio, y advirtió que, desde hace tiempo, Moscú ha buscado erosionar la confianza pública en las instituciones del Estado, el ejército y el gobierno.

Polonia también había intensificado la protección de infraestructura clave tras un ataque realizado en noviembre contra infraestructura ferroviaria atribuido a Rusia.

La Unión Europea dijo el lunes que el Centro 16 del FSB de Rusia había llevado a cabo ciberespionaje y sabotaje contra industrias de defensa e infraestructura crítica en toda Europa, incluido un ataque en diciembre contra una planta polaca de cogeneración de calor y electricidad que suministra calefacción a casi 500.000 clientes.

En un informe reciente del centro de estudios International Institute of Strategic Studies se indica que Rusia probablemente utilizó barcos fantasmas para lanzar drones sobre Europa que afectaron repetidamente la aviación civil entre 2024 y 2026.

La región báltica enfrenta una presión adicional por los drones ucranianos desviados que han llegado a países bálticos mientras Ucrania intensifica sus ataques contra puertos del mar Báltico utilizados para exportaciones rusas de energía.

La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, renunció a mediados de mayo por la gestión del gobierno de múltiples incidentes relacionados con drones desviados, presuntamente de Ucrania, que cruzaron hacia territorio letón.

A finales de mayo, por primera vez en una capital de la OTAN y de la Unión Europea, se fotografió a lituanos refugiándose en estacionamientos subterráneos en Vilna, la capital, mientras las autoridades advertían sobre actividad de drones no identificados.

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Claudia Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.