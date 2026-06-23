Ucrania ataca infraestructura en Crimea para aislar la península ocupada por Rusia

Ucrania afirmó que sus fuerzas atacaron el martes un puente ferroviario, una central eléctrica y otros objetivos clave de infraestructura en Crimea, mientras Kiev busca aislar la vital península ocupada por Rusia.

Los ataques con drones se sumaron a las dificultades en la península del mar Negro, donde las autoridades rusas suspendieron la venta de gasolina a civiles, mientras Ucrania intensifica su reciente campaña para interrumpir las líneas de suministro y la red eléctrica en pleno apogeo de la temporada turística de verano.

Rusia tomó Crimea por la fuerza en 2014. El uso creciente de ataques de largo alcance por parte de Ucrania ha puesto de relieve su capacidad para infligir daños dolorosos a Rusia y aumentar la presión sobre el Kremlin, mientras los avances de Moscú recientemente se han frenado casi por completo, según analistas y funcionarios occidentales.

El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, manifestó la semana pasada que sus fuerzas estaban “aislando Crimea con drones”.

“Parece que en el futuro más cercano, Crimea se convertirá en una isla. Esto podría llevar a algunas consecuencias muy inesperadas para los rusos”, dijo Fedorov en el canal de YouTube de un bloguero.

El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Moscú había sido advertido de que Ucrania pretendía interrumpir los suministros de energía y la industria turística de Rusia. No dijo quién dio la advertencia.

Los drones ucranianos, “llegando en un enorme flujo”, buscan “desestabilizar” a la sociedad rusa, sostuvo Putin.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, le dijo a Putin el martes que los funcionarios estaban considerando suspender las exportaciones de diésel para proteger a los automovilistas del país, lo que se sumaría a las prohibiciones vigentes sobre la exportación de combustible para aviones y gasolina, según la agencia de noticias Tass. Novak también indicó que se pospuso el mantenimiento programado en las refinerías.

Ucrania también ha atacado este mes objetivos cerca del Kremlin en Moscú y en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia.

Partes de Crimea se quedan sin electricidad

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que drones atacaron un depósito de almacenamiento de petróleo en la central termoeléctrica de Kerch, en el este de Crimea; una subestación eléctrica en el oeste; y una estación de distribución de gas natural licuado en Simferópol, la segunda ciudad más grande de la península.

Además, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania señalaron que sus unidades, trabajando con lo que describieron como el movimiento de resistencia en Crimea, destruyeron un puente ferroviario sobre el Canal de Crimea del Norte cerca de la aldea de Rozdolne.

El ejército describió el tramo como una ruta logística clave utilizada para abastecer a las fuerzas rusas en el sur de Ucrania y afirmó que los drones comenzaron a golpear la estructura desde la noche del domingo hasta el lunes, derrumbando parte de ella. Un segundo ataque a primera hora del martes tuvo como objetivo equipos de reparación ferroviaria desplegados en el puente y sus secciones restantes, indicó en Telegram.

No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones ucranianas, y los funcionarios rusos no hicieron comentarios en el momento.

Partes de Crimea se quedaron sin electricidad el martes, informó el proveedor de energía de la zona. Pero atribuyó los cortes a “fallas técnicas” en las redes eléctricas locales y dijo que esperaba que el suministro se restableciera en un plazo de 24 horas.

La península, con forma de rombo, es importante por sus bases navales y playas, así como por su ubicación estratégica en el mar Negro. Rusia lleva siglos luchando por ella.

Los funcionarios designados por Moscú en Crimea parecen reacios a hablar de los ataques en la península, pero nuevas medidas de seguridad sugieren una tensión creciente.

Su Ministerio de Deportes canceló el martes todos los eventos deportivos, competiciones y sesiones de entrenamiento para niños hasta el 1 de septiembre. Señaló que las medidas estaban “dirigidas únicamente a garantizar la seguridad de nuestros niños, atletas y de cualquiera que esté involucrado con el deporte”.

El lunes, el gobernador Sergei Aksyonov dijo que, por razones de seguridad, todos los campamentos de verano de la región habían dejado de aceptar niños y nuevas reservas hasta el 1 de septiembre.

Los éxitos contra Rusia elevan la moral ucraniana

En el este ucraniano, donde la guerra de desgaste de Rusia ha logrado avances lentos y costosos desde la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022, Ucrania ha desplegado tecnología de drones de vanguardia para mantener al enemigo contenido.

Mientras tanto, sus drones de alcance medio también han interrumpido las líneas de suministro de Rusia hacia el frente, y sus ataques de largo alcance han dañado cada vez más instalaciones petroleras rusas que aportan ingresos vitales para el esfuerzo bélico del Kremlin.

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó el lunes que sus fuerzas han alcanzado con drones más de 800.000 objetivos enemigos desde el comienzo del año y que el 95% de los drones utilizados por las fuerzas armadas son de producción nacional.

Los éxitos han aumentado la confianza ucraniana, y el presidente Volodymyr Zelenskyy afirma que el apoyo extranjero sostenido está asegurado para ayudar a detener a Rusia.

Los funcionarios han mostrado un vigor renovado al hablar sobre la guerra.

El embajador de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, dijo el lunes que Kiev seguía dispuesto a mantener conversaciones directas con Rusia para lograr una “paz justa y duradera” basada en la Carta de la ONU, pero advirtió que la disposición de Ucrania a comprometerse no era indefinida.

Melnyk declaró en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que un alto el fuego a lo largo de la línea del frente actual ya representaba una concesión importante e instó a Rusia a retirarse del territorio ucraniano ocupado.

También afirmó que los recientes ataques ucranianos habían alterado la dinámica de la guerra y añadió: “Esto es solo el comienzo”.

El principal diplomático de Rusia dice que Moscú defenderá a Bielorrusia

Mientras tanto, el Kremlin está listo para “garantizar la seguridad” de su vecino y aliado Bielorrusia, dijo el martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, días después de que Zelenskyy exigió que Bielorrusia retire de su territorio equipos de retransmisión que, según Kiev, ayudaron a los ataques con drones rusos.

Según Zelenskyy, las estaciones de retransmisión se utilizan para transmitir señales a los drones rusos que atacan Ucrania.

Lavrov le dijo a la agencia de noticias rusa Interfax que Kiev estaba tratando de arrastrar a Bielorrusia al conflicto. Moscú, de hecho, había utilizado territorio bielorruso para lanzar su invasión de Ucrania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.