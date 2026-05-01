Trump dice que impondrá arancel de 25% a autos de la UE; acusa a bloque de incumplir pacto comercial

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que la próxima semana aumentará al 25% los aranceles aplicados a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, una medida que podría sacudir la economía mundial en un momento frágil.

Trump señaló en la publicación que la UE “no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial plenamente acordado”, aunque no detalló sus objeciones en el mensaje.

Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habían pactado el acuerdo comercial en julio pasado, el cual establecía un arancel del 15% sobre la mayoría de los bienes.

Tanto Estados Unidos como la UE habían confirmado previamente su compromiso de preservar el marco comercial, conocido como el Acuerdo de Turnberry, llamado así por el campo de golf de Trump en Escocia.

Pero el estatus del acuerdo de 2025 quedó por primera vez en duda luego que la Corte Suprema dictaminara este año que el presidente republicano carecía de autoridad legal para declarar una emergencia económica e imponer aranceles a los bienes de la UE.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.