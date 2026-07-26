Tres muertos por misiles rusos en Kiev, otros dos muertos en otras partes de Ucrania

Misiles balísticos rusos impactaron Kiev en las primeras horas del domingo, provocaron incendios e hirieron al menos a tres civiles, mientras que ataques en otras partes de Ucrania más tarde mataron al menos a dos personas, informaron funcionarios locales.

Los ataques se producen mientras los exitosos ataques ucranianos con drones han frenado los avances del ejército ruso en una campaña ampliada dentro de Rusia que ha estado causando escasez de combustible y aumentando la presión sobre el líder ruso Vladímir Putin.

En el este de Ucrania ocupado por Rusia, las autoridades instaladas por el Kremlin afirmaron que un ataque ucraniano con drones había matado a cuatro civiles en la ciudad de Horlivka. Según Iván Prikhodko, el alcalde de la ciudad designado por Rusia, la ciudad había estado bajo fuego desde las primeras horas del domingo.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas rusas derribaron durante la noche 133 drones ucranianos sobre Rusia, el mar Negro y Crimea, la península que Moscú se anexionó por la fuerza de Ucrania en 2014.

Ataques rusos incendian edificio en Kiev

Las explosiones sacudieron Kiev en las primeras horas del domingo y la caída de escombros provocó un incendio en un edificio de gran altura cerca del centro histórico, según el alcalde Vitali Klitschko.

En otras zonas de la capital, la caída de escombros incendió edificios, automóviles y estacionamientos, añadió Klitschko. Indicó que tres personas resultaron heridas, y que una necesitó tratamiento hospitalario.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy advirtió en su mensaje vespertino del viernes que según evaluaciones de inteligencia, Rusia está preparando misiles para un gran ataque, probablemente en las próximas 48 horas.

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo el domingo que su más reciente ataque contra Kiev alcanzó sitios vinculados a la producción de drones.

También el domingo, un ataque con drones contra Járkiv—la segunda ciudad más grande de Ucrania, en el este— mató a una persona e hirió al menos a otras seis, incluidos dos niños, informó el alcalde Igor Terekhov.

En la ciudad sureña de Zaporiyia, una bomba planeadora rusa mató a un hombre e hirió al menos a otras seis personas, según el alcalde Iván Fedorov.

Tanto Járkiv como Zaporiyia han sido objetivos frecuentes de ataques rusos, y Zaporiyia —a poco más de 20 kilómetros (12,5 millas) de la línea del frente— ha sufrido intensos bombardeos en los últimos meses.

Ataques de represalia

Un importante ataque ruso cerca de Kiev mató al menos a 10 personas e hirió a unas 100 más el viernes, como parte de un ciclo de ataques de represalia que reduce las posibilidades de alcanzar un final diplomático a la invasión rusa de su vecino, que ya supera los cuatro años.

Mientras tanto, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó el domingo que “la posición de Ucrania es más fuerte que nunca desde que comenzó la guerra”.

Tras una llamada con su homólogo ucraniano —y en aparente alusión a la reciente campaña de drones de Kiev, que ha golpeado importantes instalaciones energéticas rusas y ha buscado estrangular los suministros militares—, Stubb escribió en X que “el apoyo continuo de los socios (de Ucrania) es fundamental para mantener el impulso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.