Trabajadores postales alemanes viajan 3.000 km hasta la aldea de Santa Claus en Finlandia

Los elfos de Santa Claus comienzan temprano en Alemania.

Tres trabajadores postales partieron el sábado en su viaje en bicicleta de casi 3.000 kilómetros desde St. Nikolaus, Alemania, hasta la pequeña ciudad de Rovaniemi, Finlandia, que alberga la Villa de Santa Claus, según informó la agencia de noticias alemana dpa.

Los ciclistas viajan hacia el norte para llevar cartas y listas de deseos navideños dirigidas a Santa Claus desde St. Nikolaus, en el estado alemán de Sarre, hasta el parque de atracciones temático de invierno ubicado en el borde del Círculo Polar Ártico.

El propio St. Nikolaus, con su larga capa púrpura y un alto bastón dorado, estuvo presente el sábado para entregar las cartas a los tres elfos. El viaje se llevará unas dos semanas mientras los tres pedalean a través de Alemania, Dinamarca y Suecia en ruta hacia Finlandia, agregó dpa.

El grupo forma parte de los voluntarios de Deutsche Post que responden cartas de niños de todo el mundo —más de 30.000 anualmente— que están dirigidas a la oficina postal de St. Nikolaus, la cual tiene su propio código postal.

La tradición se remonta a 1967, y cada respuesta incluye una estampilla especial.

El poblado de St. Nikolaus es uno de siete lugares en Alemania que tienen un nombre temático navideño, todos los cuales reciben cartas dirigidas a Santa Claus o San Nicolás.

Este año, St. Nikolaus entregó su propia lista de deseos a los ciclistas, informó dpa.

Él espera una respuesta de Santa Claus en Finlandia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.