Tasa de homicidios en Londres alcanza mínimo histórico; el alcalde refuta afirmaciones de Trump

La tasa de homicidios en Londres cayó en 2025 a su nivel más bajo en décadas, indicaron autoridades el lunes, mientras que el alcalde Sadiq Khan enfatizó que las cifras desmienten las afirmaciones difundidas por el presidente estadounidense Donald Trump y otros en la derecha política de que el crimen está fuera de control en la capital británica.

La policía registró 97 homicidios en la ciudad en 2025, una disminución respecto a los 109 de 2024 y la cifra más baja desde 2014. La Policía Metropolitana informó que la tasa por población es la más baja desde que comenzaron a llevarse registros comparables en 1997, con 1,1 homicidios por cada 100.000 personas.

Eso se compara con 1,6 por cada 100.000 en París, 2,8 en Nueva York y 3,2 en Berlín, agregó la policía.

"Hay algunos políticos y comentaristas que han estado inundando nuestras redes sociales con un flujo interminable de distorsiones y falsedades, pintando una imagen de un Londres distópico", le dijo Khan a The Associated Press. "Y nada podría estar más lejos de la verdad".

El alcalde de Londres en desacuerdo con Trump

Trump, quien desde hace una década ha estado insultando a Khan, dijo en septiembre que el crimen en Londres está "por las nubes". Ha calificado a Khan de “completo perdedor”, una "persona desagradable" y, frente a la Asamblea General de la ONU en septiembre, un "alcalde terrible, terrible". Trump también ha afirmado sin fundamento que Khan quiere llevar la sharia —la ley islámica— a Londres.

Las autoridades municipales dicen que una combinación de labores policiales enfocadas en la delincuencia organizada y una unidad de reducción de la violencia que procura evitar que los jóvenes se involucren con pandillas ha ayudado a reducir el crimen violento.

Las tasas decrecientes de homicidios y otros delitos violentos son sólo una parte de la historia de la delincuencia en Londres. Muchos londinenses tienen experiencia de primera mano con el robo de teléfonos, o han atestiguado el aumento en el hurto en tiendas documentado por la Oficina de Estadísticas Nacionales.

"Parece que los delitos menores han aumentado", dijo Vijay Pankhania, que paseaba a su perro frente al ayuntamiento de Londres, junto al río Támesis. “Cosas como robar teléfonos móviles a la gente, he visto eso muchas veces por aquí”.

La Encuesta sobre Delincuencia para Inglaterra y Gales, que pregunta a las personas sobre su experiencia con el crimen en lugar de basarse en cifras policiales, encontró que la delincuencia en general aumentó un 7% en el año hasta marzo de 2025 respecto a los 12 meses anteriores, aunque sigue siendo significativamente más baja que en 2017.

Los argumentos de que Londres es una ciudad distópica azotada por la delincuencia en el gobierno de Khan —del Partido Laborista— han proliferado en redes sociales, incluida X, propiedad de Elon Musk, y son repetidos por políticos de oposición, a menudo vinculados a opiniones antimusulmanas u opuestas a la inmigración.

"Hay ciertos políticos, ciertos comentaristas que han estado usando a Londres como un saco de boxeo" para que encaje en su propia agenda política, le dijo Khan a la AP en una entrevista.

"Londres es, en mi opinión, la mejor ciudad del mundo. Somos liberales, somos progresistas, somos diversos y somos increíblemente exitosos", expresó.

Khan señaló que Londres es una capital mundial para el turismo, los deportes y la cultura, con “más estudiantes internacionales que cualquier ciudad en el mundo, una cantidad récord de inversión extranjera directa. El año pasado, más estadounidenses vinieron a Londres a estudiar, trabajar o invertir desde que se tienen registros”.

El alcalde dijo que Londres es "la antítesis" de todo lo que representan políticos como Trump o el vicepresidente JD Vance, quien ha dicho creer que Europa está abrumada por la inmigración.

Preocupación por la desinformación

Khan calificó tales opiniones de "tonterías", pero expresó su preocupación de que las personas que no están familiarizadas con Londres, cuya "única fuente de información es una red social... puedan creer erróneamente que esta visión distópica de Londres es cierta".

Mark J. Hill, profesor de computación cultural en el King's College de Londres, quien estudia el incremento en las publicaciones en redes sociales sobre la violencia en Londres, dijo que hay evidencia de que el discurso en línea está moldeando el comportamiento fuera de internet.

"Las publicaciones donde la gente pregunta si es seguro visitar Londres podrían ser bots, pero es igual de probable que sean personas reales que están preocupadas por venir a Londres", apuntó Hill. "Estas narrativas están impactando sus decisiones sobre dónde podrían ir de vacaciones... Eso es, en mi opinión, una de las cosas realmente problemáticas al respecto".

"No hay una solución mágica en este momento para hacer que la gente sea consciente de lo que es el caso a nivel estadístico y lo que es desinformación o un malentendido de la realidad actual", agregó.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.