Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Starmer condena la "errónea" amenaza arancelaria de Trump y la idea de una guerra comercial

GROENLANDIA-DINAMARCA-EEUU
GROENLANDIA-DINAMARCA-EEUU (AP)

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el lunes que la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los aliados por Groenlandia es "completamente errónea" y que una guerra comercial no interesa a nadie.

Starmer expresó que Reino Unido apoya el "derecho fundamental" de Groenlandia y Dinamarca a decidir el futuro de la isla ártica.

Starmer, quien ha trabajado para forjar una relación sólida con Trump, manifestó que la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos es vital y "estamos decididos a mantener esa relación fuerte, constructiva y enfocada en resultados". Sin embargo, señaló que eso no significa fingir que no existen diferencias.

En una conferencia de prensa en Londres, comentó que "ser pragmático no significa ser pasivo y la asociación no implica abandonar principios".

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in