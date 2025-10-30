Rusia vuelve a atacar red eléctrica ucraniana: causa 2 muertos y apagones en todo el país

El último episodio de la continuada campaña rusa de ataques masivos con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania provocó cortes de energía y restricciones en todas las regiones del país el jueves, según las autoridades. La primera ministra ucraniana calificó la táctica de Moscú de "terror energético sistemático".

La ofensiva, la última en la serie de ataques casi diarios de Rusia contra la red eléctrica ucraniana antes de la llegada del duro invierno en la región, dejó dos fallecidos y 17 heridos, entre los que había niños de entre dos y 16 años, indicaron las autoridades.

Rusia disparó más de 650 aviones no tripulados y más de 50 misiles de varios tipos durante el operativo, explicó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Las ciudades ucranianas cuentan con infraestructura pública centralizada para los sistemas de agua, saneamiento y calefacción, y los apagones impiden su funcionamiento. Las operaciones del Kremlin tienen como objetivo erosionar la moral de la población, así como interrumpir la fabricación de armas y otras actividades relacionadas con la guerra, casi cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino.

“Rusia continúa con su terror energético sistemático, atacando la vida, la dignidad y el calor de los ucranianos en vísperas del invierno. Su objetivo es sumir a Ucrania en la oscuridad; el nuestro es mantener la luz encendida”, declaró la primera ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko.

“Para detener este terror, Ucrania necesita más sistemas de defensa antiaérea, sanciones más severas y la máxima presión (sobre Moscú)”, agregó, refiriéndose a los infructuosos esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para hacer que Rusia se siente a negociar un acuerdo de paz.

En la provincia de Zaporiyia, en el sur del país, los ataques causaron 17 heridos, entre los que había una niña de dos años, explicaron las autoridades regionales. Los rescatistas sacaron a un hombre de entre los escombros de un edificio, pero no sobrevivió, contó Ivan Fedorov, jefe de la administración regional de Zaporiyia.

Dos instalaciones de infraestructura energética sufrieron daños en Léopolis, en el oeste, cerca de la frontera con Polonia, de acuerdo con las autoridades locales.

El ejército de Polonia, por su parte, indicó que desplegó aviones militares propios y de la OTAN como medida preventiva debido al ataque ruso en suelo ucraniano. Los aeropuertos de las ciudades polacas de Radom y Lublin cerraron para garantizar la libertad de operación militar, explicó la agencia de navegación aérea del país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.