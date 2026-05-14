Rusia lanza drones y misiles balísticos sobre Kiev; hay al menos 4 heridos

Rusia lanzó el jueves un ataque masivo con drones y misiles sobre la capital ucraniana, dejando al menos cuatro personas heridas, informaron las autoridades locales.

Se registraron daños en seis distritos de Kiev, indicó el titular de la Administración Militar de la ciudad, Tymur Tkachenko. Advirtió que Rusia lanzó misiles balísticos y drones sobre la capital.

Un edificio residencial en el distrito de Darnytsia sufrió un derrumbe parcial que dejó a personas sepultadas bajo los escombros. En el distrito de Dnieper, un dron impactó el techo de un edificio residencial de cinco pisos. Otro edificio en el distrito de Dniprovskyi también resultó afectado.

Se escucharon explosiones en distintos puntos de la capital la madrugada del jueves.

La nueva ofensiva se produjo horas después de un inusual ataque sobre Kiev a plena luz del día, en el cual murieron al menos siete personas, indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

El ataque del miércoles incluyó al menos 800 drones, afirmó el mandatario. Señaló que la ofensiva, que se prolongó durante varias horas, tenía como objetivo causar tanto “dolor y aflicción” como fuera posible.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.