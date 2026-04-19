Rueda de Candombe, la idea de dos amigos que revitaliza el ritmo característico de Uruguay

En el otoño de 2024 los uruguayos Caleb Amado y Rolo Fernández escapaban del frío de Montevideo recorriendo los bares más emblemáticos de Río de Janeiro. Esa experiencia los inspiró de tal forma que después de regresar a su ciudad dieron forma en una modesta esquina a un fenómeno musical que llegó al último Festival de Cine de Cannes.

Luego de visitar “rodas” (ruedas) en Río como las del barrio de Lapa, la de Samba do Trabalhador, en Andaraí, y la de Bip Bip, en Copacabana, y admirar a los músicos que cantan y tocan sus instrumentos sentados en torno a una mesa, estos productores de 31 años crearon la Rueda de Candombe, una cita que transcurre de similar manera todos los lunes en una plaza de Montevideo al ritmo de tambores, guitarras y acordeón.

Amado, productor del espectáculo, explicó a The Associated Press que lo que nació para tocar "entre amigos, se volvió visible sin intención”.

El último calor del otoño atrajo otra gran convocatoria. Cerca de un millar de personas con mate o cerveza en mano bailaron entre amigos, con niños sobre los hombros, con desconocidos, o solos, hasta el último acorde. El grupo aprovechó el suceso para recaudar alimentos para una olla popular que alimenta a personas en situación de calle.

“Soy parte de la cultura afro, y lo formo parte de una comparsa. Me parece que darle este espacio a lo que es la música afro, que no está como bien valorada, me parece que está demás, y que pueda llegar a todo público que no es parte del candombe, y me parece genial”, dijo Agustina Rodríguez, de 25 años.

Martín de León, empleado público, define a “La Rueda” como “una cápsula que también puede ser enviada al mundo, una buena pantalla, una ventana al mundo, para que se conozca más el candombe y la música popular uruguaya”.

El domingo fue la última presentación en la Plaza de España de Rueda de Candombe, en la que Fernández tocó el bajo. El grupo está integrado por seis músicos, entre ellos Diego Paredes, Darío Terán, y Alejandro Luzardo, muy reconocidos en la escena musical uruguaya.

Los temas que interpretaron pertenecen al candombe, género musical con el que se identifica el país sudamericano y que está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

De un bar a la plaza

En noviembre de 2024, un centenar de personas colmaban el pequeño bar Santa Catalina, situado en una esquina de Montevideo, para escuchar lo que empezaban a llamar la Rueda de Candombe. Al mes, el creciente interés en torno al grupo lo obligó a mudarse a la cercana Plaza España. El éxito enseguida se extendió y comenzaron a llegar furgonetas con turistas.

Las redes sociales hicieron el resto y la Rueda atrajo a reconocidos artistas. En septiembre pasado actuaron junto al célebre cantautor uruguayo Jorge Drexler en el mítico Estadio Centenario y grabaron una colaboración para su disco Taracá.

En 2025 llegó la invitación para representar a Uruguay en el Festival de Cine de Cannes, que se nutre de muestras cinematográficas de distintos países para organizar números artísticos. El festival de la ciudad uruguaya de Punta del Este los había promocionado para que actuaran en mayo de ese año en el marco del certamen europeo.

Lo hicieron tres veces: en un barco, en el Petit Majestique —un bar emblemático de Cannes— y en la vía pública.

No obstante, Amado y Fernández no se dan importancia y dicen sentirse “convidados de cartón” en el género. “Si un alemán quiere conocer el candombe, no lo llevo a la Rueda; lo llevo un domingo acá abajo a ver una comparsa”, dijo Amado en referencia a los barrios Sur y Palermo de Montevideo.

Candombe, el ritmo de raíces africanas

Desde el siglo XVIII, el candombe es pilar de la cultura uruguaya. Comenzó en la misma Plaza España, lugar de desembarco de los esclavos provenientes de África que mantenían sus ritos al latido del tambor.

Esta cultura musical se basa en tres tambores —chico, repique y piano— y celebra su fiesta máxima cada febrero, cuando decenas de comparsas desfilan durante el carnaval en los barrios Sur y Palermo.

A mediados del siglo XX, el candombe-canción sumó instrumentos y se fusionó con el jazz y la música popular. Presente en sobremesas —similares a las que organiza la Rueda—y otras reuniones, el género funcionó también como una herramienta de resistencia política durante las décadas del 60 y 70.

Rubén Rada, Jaime Roos o los hermanos Fattoruso son las referencias más conocidas del género, pero, según Fernández, “hay mucha más gente que estuvo atrás construyendo el repertorio candombero”, como Jorginho Gularte, Roberto Darvin, Eduardo Da Luz, Mariana Ingold, Rodolfo Morandi o Pedro Ferreira, cuyos temas suenan en la Rueda a lo largo de 4 horas.

El espacio público, todo un reto

Montevideo destaca por sus espacios públicos y su rambla adyacente al Río de La Plata de 22 kilómetros, que congrega a miles de personas. Sin embargo, a diferencia de otras capitales, no suelen ser escenario para artistas callejeros.

Fernández considera que habitar calles o plazas es más desafiante en la capital uruguaya que en Buenos Aires o Río de Janeiro, debido a su baja población. Caleb recordó que el propio Lobo Núñez, leyenda del candombe, le confesó que "con (Rubén) Rada y Jaime (Roos) tuvimos que levantar shows porque no había público”.

La próxima temporada de frío encontrará a los dos amigos en Montevideo, porque la Rueda, lejos de hibernar, se prepara para nuevos proyectos, entre ellos conquistar otras plazas de la ciudad.

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La periodista de Associated Press Matilde Campodónico colaboró con este despacho.