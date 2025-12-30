Falla eléctrica interrumpe viajes en tren de fin de año entre Reino Unido y Europa

Una falla en el suministro eléctrico y un tren atascado paralizaron los servicios ferroviarios en el túnel submarino del canal de la Mancha este martes, interrumpiendo la conexión entre el Reino Unido y Europa continental. El incidente dejó a pasajeros varados y arruinó planes de vacaciones en el ajetreado fin de año.

En la estación Gare du Nord de París, Jamie e Issy Gill se apresuraron a encontrar un vuelo de regreso al Reino Unido tras la cancelación de su Eurostar a Londres, desesperados por reunirse con su bebé después de una escapada en la capital francesa.

“Vinimos por mi festejo de 30 años y se suponía que íbamos a regresar en el Eurostar, pero todo está cancelado”, dijo Issy. “Tenemos un niño de 1 año en casa, con mi mamá y papá. Me voy a poner triste”, agregó, secándose las lágrimas.

“Es una situación estresante”, añadió Jamie. La pareja ahora deberá tomar una ruta indirecta de regreso, con un vuelo vía Birmingham el miércoles.

Eurostar aconsejó a sus pasajeros que reserven sus viajes para otros días. ( AP Photo/Alberto Pezzali )

“Es la primera vez que nos vamos sin él”, señaló ella.

Eurostar —que opera trenes de pasajeros entre Londres y París y otros destinos europeos— culpó a “problemas de suministro eléctrico” en el túnel y a un tren averiado operado por Le Shuttle, que transporta vehículos y sus pasajeros por ferrocarril a través del túnel entre los puertos de Calais, Francia, y Folkestone, Inglaterra.

Eurostar dijo en un comunicado que sus servicios estaban “suspendidos hasta nuevo aviso” y aconsejó a sus pasajeros que reserven sus viajes para otros días.

En Londres, John Paul esperaba disfrutar de un romántico crucero por el río en París y un viaje a la torre Eiffel con su pareja Lucy, pero su Eurostar de la madrugada fue devuelto antes de llegar al continente.

“Probablemente estuvimos alrededor de una hora en el camino, tal vez 40 minutos, y luego básicamente dijeron que el tren tenía que detenerse, porque el tren de adelante tenía un problema de frenos”, dijo Paul, de 46 años.

“Nos seguían diciendo que el conductor estaba tratando de arreglar los frenos de este otro tren y que los otros trenes estaban entonces respaldados”, agregó. “No hay información clara y, obviamente, hemos perdido mucho dinero, ¿verdad?”.

“Tendremos que poner el romance en espera por un tiempo”, señaló.

El operador del túnel, Eurotunnel, dijo en un comunicado por separado que el problema de suministro eléctrico comenzó la noche del lunes en una parte del túnel, afectando tanto el viaje de pasajeros como de vehículos por ferrocarril en ambas direcciones.

Esperaba que el tráfico se reanude gradualmente el martes por la tarde.

“Se requiere una intervención técnica, que está actualmente en curso”, dijo. “Nuestros equipos están trabajando para restaurar la situación lo más rápido posible.”