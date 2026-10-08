Qué saber sobre las acusaciones de espionaje contra el exdirector de inteligencia de Alemania

El exdirector del servicio de inteligencia exterior de Alemania, August Hanning, deberá permanecer en prisión preventiva después de que un juez emitiera una orden de arresto el miércoles debido a acusaciones de que transmitió secretos de Estado a un servicio de inteligencia extranjero.

Hanning, de 80 años, y de quien se “sospecha firmemente que cometió traición por espionaje, obtención de secretos de Estado, tentativa de traición y espionaje”, dirigió el Servicio Federal de Inteligencia (BND, por sus siglas en alemán) de 1998 a 2005. Fue detenido el martes.

Un exasistente de Hanning, identificado sólo como Manfred D. conforme a las normas de privacidad en Alemania, también fue detenido el martes y ya se encuentra en prisión preventiva. Se le acusa de ayudar e instigar una tentativa de traición y traición por espionaje.

Los fiscales no revelaron para quién espiaban los dos hombres ni a qué servicios de inteligencia extranjeros proporcionaron información clasificada.

Esto es lo que hay que saber sobre una de las mayores fallas de seguridad en la historia de Alemania:

Hanning habría recibido 2.000 documentos de inteligencia durante 12 años

Presuntamente, ambos hombres acordaron en 2010 que Manfred D. proporcionaría de manera continua a Hanning —quien había dejado el cargo cinco años antes— información valiosa de inteligencia extranjera a cambio de un pago. Manfred D. se desempeñó como jefe de despacho de varios presidentes del BND desde 2012 hasta este año.

La Fiscalía Federal afirma que Hanning habría utilizado esa información para su beneficio económico en su trabajo privado de consultoría.

Según el estado actual de la investigación, se dice que Manfred D. entregó a su antiguo jefe aproximadamente 2.000 documentos durante un periodo de 12 años hasta junio de 2022.

En un caso, se alega que Hanning utilizó información clasificada para preparar un análisis para un empleado de un servicio de inteligencia extranjero. Sin embargo, la Fiscalía Federal indicó que “aún no ha sido posible determinar si el informe llegó a su destinatario previsto”.

“En otro caso, se alega que Hanning transmitió información tras un diálogo extenso —también con un empleado de otro servicio de inteligencia—”, declaró el martes un portavoz de la fiscalía.

Leon Kruse, abogado del exjefe de espionaje, refutó las acusaciones el miércoles, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Dpa citó a Kruse diciendo que, si bien Hanning efectivamente estaba en posesión de documentos confidenciales, “la acusación de que transmitió información contenida en ellos en perjuicio de Alemania carece de fundamento, más aún a cambio de un pago”.

“Mi cliente está siendo procesado injustamente”, afirmó Kruse, según el reporte.

Documentos sustraídos estaban destinados a uso interno del BND

Según los fiscales, Hanning pudo haber tenido acceso a información destinada exclusivamente al uso dentro del BND. Muchos de los documentos contenían información clasificada para informes ejecutivos de inteligencia.

Aparte de eso, los fiscales no han dado más detalles sobre el material, en su mayoría clasificado, y no se espera que lo hagan en el futuro cercano.

“No se proporcionará actualmente ninguna información adicional más allá de lo contenido en el comunicado de prensa”, declaró el miércoles Ines Peterson, portavoz de la fiscalía.

Funcionarios alemanes prometen una investigación completa

“El gobierno federal se toma este caso extremadamente en serio y está brindando pleno apoyo a las autoridades investigadoras”, declaró un portavoz del canciller alemán Friedrich Merz ante periodistas el miércoles.

“Las acusaciones que se están formulando son graves. Necesitamos analizar la situación y llegar al fondo del asunto”, señaló Sebastian Hille. “Debemos esperar los resultados de la investigación para determinar si se necesitan cambios” en la manera en que los servicios de inteligencia deben operar y ser controlados en Alemania.

El presidente de la comisión parlamentaria que supervisa a las agencias de inteligencia dijo que la vulneración de seguridad ha conmocionado tanto a la comunidad de inteligencia alemana como a la internacional. Añadió que Alemania necesita acercarse a las agencias de inteligencia aliadas que podrían haber perdido su confianza en el BND después de que el escándalo de espionaje se hiciera público.

“Aunque esto ha causado revuelo, estoy seguro de que los servicios alemanes gozan de una reputación muy alta a nivel internacional”, manifestó Marc Henrichmann, quien también es legislador nacional por la Unión Demócrata Cristiana, a la que pertenece Merz.

Hille, el portavoz de Merz, indicó que no sabía si servicios de inteligencia extranjeros se habían puesto en contacto con Alemania por el incidente.

Varios políticos alemanes también han pedido normas más estrictas que prohíban a exfuncionarios con habilitación de seguridad dedicarse a trabajos privados de consultoría después de dejar el cargo.

Alemania tiene un historial de escándalos de espionaje

Ha habido escándalos de espionaje anteriores en la agencia de inteligencia exterior de Alemania.

En 2022, Carsten L., un exempleado del BND, presuntamente entregó documentos internos al servicio de inteligencia ruso, el FSB, con la ayuda de un cómplice. El juicio por traición particularmente grave, que Bruno Kahl, director del BND en ese momento, dijo que causó “daños graves” al servicio alemán, aún continúa, informó dpa.

En 2014, el empleado del BND Markus R. fue descubierto como espía de la CIA. Había transmitido más de 200 documentos a la agencia de inteligencia de Estados Unidos y fue condenado a ocho años de prisión en 2016.

En la década de 1960, Heinz Felfe dirigía la división de Contrainteligencia: Unión Soviética del BND en Alemania Occidental, mientras también trabajaba para la KGB. Fue detenido en noviembre de 1961 y condenado a 14 años de prisión por traición en 1963, antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros con Alemania Oriental en 1969, informó dpa.

Alemania trabaja para reforzar las agencias de inteligencia

La enorme falla de inteligencia se produce en un momento en que el gobierno alemán trabaja en una reforma para otorgar a sus agencias de inteligencia facultades más amplias para adoptar medidas como contrarrestar el sabotaje y los intentos de hackeo, en respuesta a una amenaza creciente de potencias como Rusia y de extremistas.

El gabinete aprobó en agosto un proyecto de ley destinado a fortalecer el BND y su contraparte interna, la BfV, y a reducir la dependencia de Alemania —el país más poblado de la Unión Europea— en los servicios de inteligencia de sus aliados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.