Procesan al alcalde progresista de Budapest por organizar un evento prohibido del Orgullo

Las autoridades en Hungría presentaron cargos el miércoles contra el alcalde progresista de Budapest por su papel en la organización el año pasado de un evento del Orgullo LGBTQ+ en la capital que había sido prohibido.

Gergely Karácsony, quien ha liderado Budapest desde 2019, fue objeto de una investigación policial tras la marcha del 28 de junio que se llevó a cabo a pesar de una prohibición impuesta por el gobierno nacionalista conservador de Hungría.

El evento fue el más grande de su tipo en la historia del país, y sus organizadores afirmaron que unas 300.000 personas habían participado.

En un comunicado el miércoles, la Oficina del Fiscal Jefe de Budapest dijo que Karácsony había sido acusado de organizar la asamblea ilegal a pesar de una orden de prohibición. Se recomendó que enfrentara una multa sin necesidad de juicio.

Los fiscales dijeron que Karácsony había desafiado la orden policial que prohibía la marcha del Orgullo y “publicó repetidamente convocatorias públicas para participar en la asamblea, y luego lideró la asamblea”.

Un desafiante Karácsony dijo en un comunicado escrito que era un “acusado orgulloso”.

“Parece que en este país, este es el precio que pagas si defiendes tu propia libertad y la libertad de los demás”, escribió. “Si alguien piensa que puede prohibirme, disuadirme o impedirme a mí y a mi ciudad hacerlo, está gravemente equivocado”.

Karácsony no disputó la descripción de la fiscalía sobre su papel en la marcha, y escribió que “eso es exactamente lo que sucedió”.

"Nunca aceptaré, ni me resignaré a la idea de que en mi patria podría ser un crimen defender la libertad. Nunca toleraré esto, y a pesar de cada amenaza y cada castigo, lo combatiré, porque cuando las personas que quieren vivir, amar, ser felices son simplemente traicionadas por su propio país, traicionadas por su gobierno, la resistencia es un deber”, añadió.

El partido del primer ministro Viktor Orbán aprobó una controvertida ley anti-LGBTQ+ en marzo de 2025 que prohibió los eventos del Orgullo y permitió a las autoridades usar herramientas de reconocimiento facial para identificar a quienes asistían a los festejos.

El gobierno del líder populista ha insistido en que el Orgullo —que es una celebración de la visibilidad LGBTQ+ y la lucha por la igualdad de derechos— era una violación de los derechos de los niños al desarrollo moral y espiritual. Una enmienda constitucional el año pasado declaró que estos derechos tenían prioridad sobre otras protecciones fundamentales, incluido el derecho a reunirse pacíficamente.

El partido de Orbán ha aprobado otras legislaciones —incluida una ley de 2021 que prohíbe todo contenido que represente la homosexualidad a menores de 18 años— que grupos de derechos y políticos europeos han denunciado como represivas contra las minorías sexuales y comparadas con restricciones similares en Rusia.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.