Problemas eléctricos y un tren atascado interrumpen el Eurotúnel, dejando a pasajeros varados

Problemas de suministro eléctrico y un tren atascado interrumpieron los servicios ferroviarios en el túnel submarino del canal de la Mancha que conecta al Reino Unido con Europa continental el martes, dejando a los pasajeros varados y arruinando los planes de vacaciones durante el ajetreado período de fin de año.

En la estación Gare du Nord de París, Jamie e Issy Gill se apresuraron a encontrar un vuelo de regreso al Reino Unido después de que su tren Eurostar a Londres fue cancelado, desesperados por reunirse con su bebé después de disfrutar de una escapada juntos en la capital francesa.

“Vinimos por mi festejo de 30 años y se suponía que íbamos a regresar en el Eurostar, pero todo está cancelado”, dijo ella. “Tenemos un niño de 1 año en casa, con mi mamá y papá. Me voy a poner triste”, agregó, secándose las lágrimas.

“Es una situación estresante”, agregó Jamie Gill. Dijo que ahora tendrían que tomar una ruta indirecta de regreso, con un vuelo vía Birmingham el miércoles.

“Es la primera vez que nos vamos sin él”, señaló ella.

Eurostar —que opera trenes de pasajeros entre Londres y París y otros destinos europeos— culpó a “problemas de suministro eléctrico” en el túnel y a un tren averiado operado por Le Shuttle, que transporta vehículos y sus pasajeros por ferrocarril a través del túnel entre los puertos de Calais, Francia, y Folkestone, Inglaterra.

Eurostar dijo en un comunicado que sus servicios estaban “suspendidos hasta nuevo aviso” y aconsejó a sus pasajeros que reserven sus viajes para otros días.

En Londres, John Paul esperaba disfrutar de un romántico crucero por el río en París y un viaje a la torre Eiffel con su pareja Lucy, pero su Eurostar de la madrugada fue devuelto antes de llegar al continente.

“Probablemente estuvimos alrededor de una hora en el camino, tal vez 40 minutos, y luego básicamente dijeron que el tren tenía que detenerse, porque el tren de adelante tenía un problema de frenos”, dijo Paul, de 46 años.

“Nos seguían diciendo que el conductor estaba tratando de arreglar los frenos de este otro tren y que los otros trenes estaban entonces respaldados”, agregó. “No hay información clara y, obviamente, hemos perdido mucho dinero, ¿verdad?”.

“Tendremos que poner el romance en espera por un tiempo”, señaló.

El operador del túnel, Eurotunnel, dijo en un comunicado por separado que el problema de suministro eléctrico comenzó la noche del lunes en una parte del túnel, afectando tanto el viaje de pasajeros como de vehículos por ferrocarril en ambas direcciones.

Esperaba que el tráfico se reanude gradualmente el martes por la tarde.

“Se requiere una intervención técnica, que está actualmente en curso”, dijo. “Nuestros equipos están trabajando para restaurar la situación lo más rápido posible.”

John Leicester y Sylvie Corbet en París, y Danica Kirka en Londres, contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.