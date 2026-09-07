Presidente colombiano lanza plan con ayuda de empresarios para reconstruir epicentro del terremoto

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella lanzó el lunes el plan para la reconstrucción del Chocó, epicentro del devastador terremoto del 10 de agosto que afectó especialmente al oeste del país.

El plan combinará el apoyo estatal con el de empresas privadas a las que citó el lunes en Quibdó, capital del departamento, para buscar inversión a favor de Chocó, el departamento más pobre del país, que sumó a su ya difícil situación la devastación del terremoto.

“No hay una sola razón objetiva que condene a las gentes de este departamento al atraso. Todo lo contrario, pocas regiones de Colombia reúnen una riqueza natural, una ubicación y unas posibilidades semejantes”, dijo De la Espriella en una declaración junto a los empresarios.

La reconstrucción fue bautizada por el presidente como “Plan Marshall”, en referencia a la iniciativa patrocinada por Estados Unidos que ayudó a reactivar las economías de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

Incluirá la construcción de cinco vías que pretenden conectar a Chocó con otros departamentos de Colombia y al mar, dado que conecta con el océano Pacífico. Actualmente, a muchos pueblos solo se puede acceder en avión o en barco, y los ríos pueden ser peligrosos.

De la Espriella aseguró que las vías costarán aproximadamente 318.000 dólares, los cuales serán financiados en parte con obras por impuestos, un mecanismo que permite que los empresarios se encarguen de las obras como parte del pago de impuestos.

En la región, vasta en recursos naturales, operan varios grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el mayor cártel del país, y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, que buscan controlar pasos estratégicos para el narcotráfico y la lucrativa minería ilegal de oro.

El plan también contempla un “régimen especial minero” que incluirá la formalización de mineros que ya trabajan en la zona y la búsqueda de “seguridad jurídica” para los inversionistas que quieran entrar en esa actividad, según explicó la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda.

El gobierno, con apoyo de los empresarios, prometió dar un “capital semilla” de aproximadamente 1.500 dólares para 1.000 emprendedores que fueron afectados por el terremoto.

Colombia sufrió el embate del terremoto de 7,4 —el de mayor magnitud registrado en lo que va del siglo— el 10 de agosto. El epicentro estuvo en el departamento de Chocó, en el oeste, pero la devastación se extendió a otros 15 departamentos.

Las cifras oficiales calculan que más de 330 personas perdieron la vida, 111 continúan desaparecidas y más de 466.700 personas resultaron afectadas, miles de ellas perdiendo su casa por completo.