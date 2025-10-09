Presidenta de la Comisión Europea supera fácilmente otras dos mociones de censura

La principal funcionaria de la Unión Europea sobrevivió cómodamente el jueves a dos votos más de no confianza, ya que un número abrumador de legisladores de la UE rechazó las mociones de censura en su contra.

En las votaciones sobre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 378 legisladores rechazaron una moción de censura de la extrema derecha, con 179 a favor y 37 abstenciones. En una moción de la extrema izquierda, 383 legisladores votaron en contra, con 133 a favor y 78 abstenciones.

Hasta ahora, Von der Leyen ha sobrevivido a tres votaciones de no confianza en un año desde que comenzó su segundo mandato de cinco años al frente de la poderosa rama ejecutiva de la UE. Es la primera jefa de la comisión en enfrentar tales votaciones en más de una década.

La comisión propone leyes para el bloque europeo y supervisa si se respetan las que entran en vigor. También gestiona el comercio en nombre de los 27 países miembros y es el principal regulador de competencia de Europa.

El grupo político nacionalista Patriotas por Europa insiste en que, bajo el liderazgo de von der Leyen, la migración “se ha disparado” y amenaza “nuestra identidad y seguridad”. Sus miembros dicen que ella abandonó a los agricultores y consumidores, poniendo en peligro la seguridad alimentaria con políticas proambientales.

El grupo de La Izquierda la culpa por “aprobar una serie de acuerdos comerciales perjudiciales” y por no “actuar contra las violaciones sistemáticas del gobierno israelí al derecho internacional en Gaza”.

Pero von der Leyen fue respaldada por los grandes grupos centristas proeuropeos durante las votaciones, realizadas en Estrasburgo, Francia. Ellos tienen la mayoría en la asamblea y acusan a los grupos marginales de la izquierda y la derecha del espectro político de usar las mociones de censura para ganar puntos políticos.

Sin embargo, las votaciones también han sido un foco de críticas hacia la presidenta de la Comisión Europea, quien lideró el impulso de la UE para encontrar vacunas para los ciudadanos de los 27 países durante la pandemia, y su Partido Popular Europeo de centroderecha, que es la familia política más grande en la asamblea.

Se les acusa de acercarse a la extrema derecha para impulsar su agenda política.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.