Premier canadiense dice que potencias medias no deben competir por el favor de EEUU

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, continuó sus esfuerzos por alejarse de Estados Unidos y alinearse con Europa, al reunirse con el líder de Irlanda el sábado antes de la próxima cumbre del G7 y afirmar que los países que son potencias medias no deberían competir por el favor de Estados Unidos.

Carney señaló que Canadá y la Unión Europea tienen una población combinada que es más del doble de la de Estados Unidos, con una economía de tamaño similar y un presupuesto colectivo de defensa que duplica el de China.

Indicó que las naciones más pequeñas pueden multiplicar su fuerza al asociarse con aliados afines.

“En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, las potencias medias tienen una opción: competir por el favor o unirse para crear una tercera vía con impacto”, afirmó Carney en el Trinity College de Dublín.

En enero, el primer ministro canadiense hizo comentarios similares en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que se convirtió en un símbolo de resistencia de las potencias medias, cuando declaró que el orden mundial basado en reglas había terminado y condenó la coerción de las grandes potencias sobre los países más pequeños.

Carney visitó la mañana del sábado al Taoiseach de Irlanda, Micheál Martin, y al presidente francés Emmanuel Macron el viernes, antes de la cumbre del Grupo de los Siete de democracias industrializadas, que comienza el lunes en Francia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partirá hacia la cumbre del G7 justo después de las peleas de la UFC organizadas en la Casa Blanca por su 80mo cumpleaños.

Según un alto funcionario del gobierno estadounidense, Trump no tiene programado actualmente mantener conversaciones bilaterales con Carney durante la cumbre.

Carney describió a Canadá y a Europa como una “fuerza para el bien, porque salvaguardamos los valores de los derechos humanos, la dignidad y el pluralismo que nuestra gente aprecia”.

El primer ministro manifestó que, juntos, la Unión Europea y Canadá constituyen uno de los mayores bloques económicos, culturales, tecnológicos, financieros y militares del mundo.

“El nuevo orden mundial se construirá empezando por Europa”, dijo Carney en una conferencia de prensa conjunta realizada previamente con Martin. “Canadá es el más europeo de los países no europeos. Estamos transformando nuestra cooperación con Europa”.

En febrero, Canadá se convirtió en el primer miembro no europeo del mecanismo SAFE, la iniciativa de la Unión Europea para la adquisición de defensa. En su noveno viaje a Europa desde que se convirtió en primer ministro hace 15 meses, Carney destacó que su país tiene 56 alianzas en el sector de minerales críticos en más de 10 países, principalmente en Europa.

Las tensiones comerciales siguen latentes entre Canadá y Estados Unidos. El 1 de julio está prevista una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la versión más reciente del acuerdo de libre comercio de América del Norte que ha entrelazado las economías de los tres países desde principios de la década de 1990. Trump dijo esta semana que podría no renovar el convenio.

Carney indicó que el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, se reunirá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la cumbre.

El primer ministro dijo que no cree que Estados Unidos esté interesado en realizar grandes cambios al acuerdo de libre comercio con Canadá y México.

“Estados Unidos ha sido claro. No quieren cambiar la arquitectura fundamental”, sostuvo.

Carney subrayó que el gobierno de Trump ha permitido que alrededor del 85% del comercio canadiense hacia Estados Unidos esté libre de aranceles porque está cubierto por el T-MEC.

También afirmó que, para cambiar de manera fundamental el acuerdo, la Casa Blanca tendría que acudir al Congreso, y añadió que la Casa Blanca no quiere hacerlo.

El funcionario de Estados Unidos, que informó a los periodistas bajo condición de anonimato conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca, dijo que Canadá ha tenido acercamientos con Estados Unidos para establecer más conversaciones sobre comercio con la administración estadounidense.

El gobierno de Trump considera como decisiones positivas una medida reciente del gobierno canadiense para dar marcha atrás a una decisión regulatoria que exigía que las plataformas extranjeras de streaming destinen una parte de sus ingresos en Canadá a financiar noticias y programación locales, añadió el funcionario.

Sin embargo, agregó que no se esperan “grandes avances” con Canadá durante la cumbre.

Trump volvió a decir esta semana que Estados Unidos no necesita nada de lo que Canadá tiene. Carney se ha fijado como objetivo que Canadá duplique sus exportaciones fuera de Estados Unidos en la próxima década, afirmando que la guerra comercial de Trump está provocando un enfriamiento de la inversión.

“El primer ministro Carney ha hablado con gran claridad y convicción sobre el deseo de Canadá de profundizar su compromiso con Europa. Irlanda acoge cálidamente y sin reservas esa ambición, y haremos lo que podamos para fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y Canadá durante nuestra próxima presidencia”, afirmó Martin.

Irlanda asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea a partir de julio.

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El periodista de AP Aamer Madhani contribuyó a este despacho desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.