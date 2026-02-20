Polonia se retira de tratado que prohíbe minas las antipersona y las usará para defenderse de Rusia

Polonia utilizará minas terrestres antipersona y antitanque para defender su frontera oriental ante la creciente amenaza de Rusia, declaró el viceministro de Defensa a The Associated Press el viernes, cuando el país abandonó oficialmente una convención internacional que prohíbe el uso de estas controvertidas armas.

El Tratado de Prohibición de Minas Antipersona de 1997, también conocido como Convención de Ottawa, prohíbe a los firmantes mantener o usar minas antipersona, que pueden permanecer activas durante años y son conocidas por haber causado sufrimiento a gran escala entre la población civil en antiguas zonas de conflicto de países como Camboya, Angola y Bosnia-Herzegovina.

Polonia, que ratificó el documento en 2012 y completó la destrucción de su arsenal de minas antipersona en 2016, se retiró del tratado el viernes y afirma que planea reanudar la fabricación de estas armas.

“Estas minas son uno de los elementos más importantes de la estructura defensiva que estamos construyendo en el flanco oriental de la OTAN, en Polonia, en la frontera con Rusia al norte y con Bielorrusia al este”, explicó Paweł Zalewski, viceministro de Defensa de Polonia.

Según el mandatario, Polonia necesita defenderse de Rusia, un país con “intenciones muy agresivas hacia sus vecinos” y que nunca se comprometió con el tratado internacional.

Tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania, los países cercanos han estado reevaluando su participación en la convención. El año pasado, Varsovia se sumó a Finlandia, a los tres países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— y a Ucrania para anunciar que abandonaría el tratado.

Rusia es una de las casi tres decenas de naciones que nunca ha firmado la Convención de Ottawa, junto con Estados Unidos.

Polonia promete fabricar sus propias minas

Zalewski indicó que Polonia iniciará la producción nacional tanto de minas antipersona como antitanque y apuntó que el gobierno cooperará con productores nacionales en un intento de alcanzar la autosuficiencia.

Las minas terrestres son un arma explosiva que se coloca sobre el piso o se entierra a poca profundidad y detona cuando una persona o un vehículo pasa por encima. Las antitanque, diseñadas para no activarse con el peso de una persona, no están prohibidas por el tratado.

El jueves, tras una exhibición de Bluszcz, un vehículo no tripulado diseñado para distribuir minas antitanque, producido por la empresa polaca Belma S.A. y un instituto de investigación militar, el primer ministro, Donald Tusk, afirmó que el país tendrá “pronto” capacidad para minar sus fronteras orientales en un plazo de 48 horas en caso de amenaza.

Dada la longitud de las fronteras orientales del país, Zalewski señaló que se necesitarán “muchas” minas terrestres.

Polonia dice que solo las usará en caso de “amenaza realista de agresión rusa”

Polonia planea preparar reservas de minas dentro del denominado Escudo Oriental, un sistema de fortificaciones reforzadas que Polonia lleva construyendo en sus fronteras con Bielorrusia y Rusia desde 2024, según Zalewski.

Pero el mandatario indicó que Varsovia solo desplegaría las minas a lo largo de sus fronteras “cuando exista una amenaza realista de agresión rusa”.

“Respetamos mucho nuestro territorio y no queremos excluirlo del uso cotidiano de los ciudadanos polacos”, manifestó Zalewski.

Grupos de derechos humanos han condenado las decisiones de retirarse de la Convención de Ottawa, alegando que las minas antipersona son demasiado peligrosas para los civiles.

Pero Zalewski respondió que su gobierno busca un equilibrio al mantener las minas en la reserva, a menos que se vea bajo ataque.

“No somos un país agresivo, pero tenemos que usar todos los medios para disuadir a Rusia”, indicó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.