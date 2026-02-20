Policía de Nigeria dice que grupo armado mató a 33 en nuevos ataques simultáneos

Al menos 33 personas fallecieron luego de que insurgentes islamistas lanzaron ataques simultáneos contra un distrito del noroeste de Nigeria, señaló la policía.

La ofensiva se produjo el miércoles en la comunidad de Biu, en el estado de Kebbi, explicó el portavoz policial Bashir Usman en un comunicado el jueves por la noche.

Los agresores cruzaron desde el estado de Sokoto, que está parcialmente ocupado por el grupo insurgente Lakurawa, agregó Usman.

“Las investigaciones preliminares confirman que insurgentes armados de Lakurawa irrumpieron en la zona para robar ganado”, apuntó el vocero, añadiendo que se movilizó a personal de seguridad para restablecer la calma y mantener el orden.

El grupo Lakurawa opera en partes del noroeste de Nigeria, en especial en torno a comunidades del estado noroccidental de Sokoto. Se sabe que la milicia se dedica al robo de ganado, a incursiones en aldeas y a secuestros a cambio de rescate.

El norte de Nigeria está inmerso en una compleja crisis de seguridad en la que participan tanto insurgentes islamistas como bandas criminales armadas que secuestran a personas para pedir rescate.

La nación de África occidental mantiene una cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos tras las tensiones diplomáticas iniciales. A principios de semana, el ejército nigeriano anunció la llegada de 100 soldados de estadounidenses al país para ayudar a entrenar a sus fuerzas armadas en su lucha contra grupos armados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.