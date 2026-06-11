Policía usa cañones de agua para controlar a manifestantes en Belfast

La policía usó cañones de agua el miércoles contra manifestantes en Irlanda del Norte que prendieron pequeños incendios y le arrojaron ladrillos, piedras y botellas durante una segunda noche de violencia por un brutal apuñalamiento en una calle de Belfast.

Manifestantes con máscaras arrancaron ladrillos de las paredes exteriores de viviendas y destrozaron aceras con mazos para arrojar escombros a la policía antidisturbios. En un lugar, la alterada multitud utilizó secciones de una valla de madera desmontada para protegerse en la calle.

Los enfrentamientos con la policía se dieron varias horas después de que un hombre sudanés compareció ante un tribunal de Belfast, acusado de intento de asesinato por un ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido y desencadenó violencia contra los inmigrantes en varias partes de Irlanda del Norte.

Se ordenó que Hadi Alodid, de 30 años, permanezca encarcelado tras comparecer por video ante el Tribunal de Magistrados de Belfast, donde un detective afirmó que, durante el ataque con cuchillo, dejó ciego del ojo izquierdo a Stephen Ogilvie. También fue acusado de portar un cuchillo y de amenazar de muerte a un técnico radiólogo mientras recibía tratamiento por una lesión en la mano después de la agresión.

Cuando la policía llegó al lugar del crimen, encontró a Alodid encima del hombre, armado con un cuchillo de cocina, indicó el detective. Más tarde, Alodid le dijo al personal del hospital: “He matado a alguien; no sé si está muerto”, y añadió: “Te mataré”.

Por medio de un intérprete de árabe, rechazó recibir representación jurídica y no presentó una declaración.

La policía se preparaba para más violencia después de que hombres enmascarados prendieran fuego el martes a varias viviendas que creían que albergaban a inmigrantes, quemaran contenedores de basura, incendiaran un autobús en Belfast y arrojaran objetos contra la policía.

Los bomberos rescataron a varias personas de casas en llamas, y más de dos docenas de personas se quedaron sin hogar.

Anselme Shima, un residente de Belfast originario de la República Democrática del Congo, contó que vio humo de vehículos incendiados cerca de su casa.

“He vivido en mi calle casi 10 años, tengo una buena relación con mis vecinos, pero anoche fue una noche horrible”, manifestó. “No sabemos qué hacer. Tengo miedo. Al ver esto, me pregunto si yo seré el siguiente”.

Algunas familias, incluida una con un bebé, fueron rescatadas y trasladadas a comisarías por cuestiones de seguridad, dijo el jefe de policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher.

“Estas no eran sólo familias de comunidades de minorías étnicas; eran familias de distintas comunidades que se vieron inmersas en este comportamiento vil anoche”, le dijo Boutcher a la BBC. “No hay absolutamente ninguna excusa para ello”.

Boutcher indicó que el miércoles habría 200 agentes más en las calles y que el Servicio de Policía de Irlanda del Norte estaba solicitando apoyo de otras fuerzas. Operadores de autobuses y trenes en Belfast dijeron que suspenderían los servicios antes de lo habitual debido a las protestas previstas.

La familia de Ogilvie pidió el fin de la violencia, y dijo que los migrantes “hacen una contribución profundamente valiosa a nuestro país”.

“No queremos que esta terrible tragedia se utilice para dividir a la gente o alimentar la hostilidad”, expresó la familia en un comunicado.

Políticos de ambas partes del gobierno norirlandés de poder compartido condenaron la violencia. La primera ministra Michelle O’Neill, del partido nacionalista irlandés Sinn Fein, la calificó de “vandalismo”.

“El que grupos de hombres enmascarados incendien las casas de familias para expulsarlas es nada menos que una cobardía repugnante”, declaró.

La viceprimera ministra Emma Little-Pengelly, del Partido Democrático Unionista, de tendencia probritánica, afirmó que “descargar la frustración por las acciones malvadas de una persona sobre quienes no tuvieron nada que ver con ello es totalmente incorrecto”.

El ataque quedó grabado en video

El ataque del lunes, captado en imágenes de video que se difundieron rápidamente en redes sociales, fue aprovechado por activistas opuestos a la inmigración. Ogilvie, un hombre de poco más de 40 años, fue hospitalizado con cortes profundos en la cabeza, el rostro y la espalda.

La policía informó que Alodid ingresó a Irlanda del Norte desde la vecina República de Irlanda en 2023, solicitó asilo y recibió un permiso de estancia por cinco años.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte apuntó que no hay indicios de que se haya tratado de terrorismo.

Las protestas fueron alentadas en internet por activistas de extrema derecha, y la violencia callejera estalló pese a las exhortaciones de políticos a mantener la calma.

El primer ministro Keir Starmer condenó el ataque con arma blanca, calificándolo de “repugnante”, y advirtió que no se tolerará la violencia contra personas por su origen.

“Las escenas en Belfast anoche fueron impactantes y completamente inaceptables”, escribió Starmer en la red social X. “No hay justificación para la violencia y el desorden que vimos amenazando a nuestras comunidades, ni para quienes lo alentaron, en internet o en cualquier otro lugar”.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, sostuvo que agitadores en redes sociales que “ayer habrían pasado apuros para encontrar a Belfast en un mapa” estaban “aprovechándose” de los miedos de la población local.

“Si están expulsando a la gente de sus hogares basándose en nada más que el color de su piel, no se puede llamar a eso de otra manera: es racismo, y esos actores de mala fe deben dar un paso atrás”, dijo a la BBC.

Algunos plantean cuestionamientos sobre la frontera irlandesa

Algunos políticos dijeron que el apuñalamiento debería dar pie a una revisión de la frontera abierta entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda.

La frontera es un asunto sumamente delicado. Permitir el libre flujo de personas es un pilar fundamental del proceso de paz, que en gran medida puso fin a décadas de violencia, conocidas como “The Troubles”. El conflicto, en el que participaron milicianos republicanos irlandeses y leales al Reino Unido, así como fuerzas de seguridad británicas, dejó casi 3.600 muertos antes de que se alcanzara un acuerdo de paz en 1998.

Gran parte de la violencia del martes tuvo lugar en zonas de clase trabajadora donde antiguos grupos paramilitares aún ejercen una influencia considerable en las calles.

La semana pasada, un caso separado, el de un estudiante universitario que fue asesinado a puñaladas en diciembre en Southampton, Inglaterra, fue aprovechado por activistas y el vicepresidente estadounidense JD Vance, quienes culparon a los inmigrantes por la violencia, una idea rechazada por Starmer y otros políticos británicos.

Henry Nowak, que era blanco, fue asesinado por Vickrum Digwa, un sij que afirmó falsamente ante la policía que él había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak. Cuando llegaron los agentes, en un principio trataron a Nowak como sospechoso, antes de percatarse de su lesión e intentar reanimarlo.

Digwa fue declarado culpable de asesinato, y la semana pasada fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años. Una protesta por la muerte de Nowak se tornó violenta, y algunos atacaron a la policía con sillas y piedras. Varias personas fueron acusadas de alteración violenta del orden público.

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Lawless reportó desde Londres. Brian Melley contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.