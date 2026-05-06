Estudio: los árboles contrarrestan la mitad del calor urbano mundial, pero no donde más se necesita

Los árboles contrarrestan casi la mitad del calentamiento urbano provocado por el pavimento y los edificios en las ciudades del mundo, pero no están aportando suficiente enfriamiento en las más calurosas y pobres, donde más se necesita a medida que la temperatura del planeta se eleva, de acuerdo con un nuevo estudio.

Si se hace un promedio entre todas las ciudades del mundo, la cobertura arbórea —al dar sombra y liberar vapor de agua— enfría de media 0,15º Celsius (0,27º Fahrenheit), según un estudio publicado el miércoles en Nature Communications.

Sin esos árboles, las ciudades del mundo se calentarían en promedio 0,31º C (0,56º F) debido al efecto de isla de calor urbana, en el que los tejados oscuros y el pavimento absorben el calor. Ese mecanismo de calentamiento causado por el ser humano es distinto del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles.

Los investigadores elaboraron su análisis de las casi 9.000 grandes ciudades de la Tierra midiendo temperaturas en segmentos de aproximadamente 150 manzanas. Eso les permitió captar los efectos de enfriamiento en ciudades y vecindarios, de modo que, por ejemplo, a los árboles del Central Park de Nueva York no se les atribuyera el enfriamiento de zonas más urbanizadas a kilómetros (millas) de distancia en el Bronx.

Unos 185 millones de personas que viven en 31 de las ciudades más grandes ya perciben un enfriamiento medio proporcionado por la cobertura arbórea de al menos 0,3º C (0,5º F). Pero el autor principal del estudio, Rob McDonald, científico de The Nature Conservancy, señaló que los grandes centros urbanos más pobres y más calurosos —que son los que más lo necesitan— no están recibiendo tanto alivio frente al calor extremo, que puede causar la muerte al confundir el cerebro, provocar el fallo de órganos y sobrecargar el corazón.

Los meteorólogos miden la diferencia de temperatura entre el centro de una ciudad y una zona rural cercana para determinar el efecto de isla de calor urbana. Los científicos de este estudio usaron una combinación de mediciones de estaciones meteorológicas, datos satelitales y modelos informáticos para estudiar el enfriamiento que aportaban los árboles.

Poco alivio en zonas calurosas, secas y pobres

En 20 ciudades con al menos tres millones de habitantes, los residentes sienten 0,05º C (menos de 0,1ºF) de enfriamiento debido a los árboles. En cuatro ciudades —Dakar, Senegal; Yeda, Arabia Saudí; Ciudad de Kuwait y Amán, Jordania— la cobertura arbórea es tan mínima que los más de 15 millones de personas que viven allí prácticamente no perciben enfriamiento de los árboles.

En el otro extremo del espectro, McDonald examinó ciudades donde la cobertura arbórea enfría al menos 0,25º C (0,45º F). Casi el 40% de las ciudades en países ricos obtiene ese nivel de enfriamiento, pero apenas el 9% en los países más pobres cuenta con ese nivel de alivio gracias a los árboles, indicó el estudio.

La lista de los lugares que más se enfrían está encabezada por Berlín e incluye a Atlanta, Moscú, Washington, Seattle y Sydney, que tienen más árboles. Por ejemplo, Atlanta tiene el 64% de su superficie terrestre bajo un dosel arbóreo, afirmó McDonald. Las zonas acomodadas de América del Norte tienen parcelas más grandes, propiedades individuales y residentes con mayor influencia política, lo que contribuye a que crezcan más árboles y proporcionen una mayor cobertura, explicó Chris Greene, de la Universidad de Dalhousie en Canadá, que no participó en el estudio.

“Existe esta desigualdad”, manifestó McDonald. “Cuando se observan las ciudades a nivel global, hay muchísimas ciudades, especialmente en países en desarrollo, que tienen una cobertura arbórea muy baja, y por eso creo que la cifra de enfriamiento de la temperatura del aire fue un poco menor de lo que esperábamos”.

Thomas Crowther, ecólogo de la Universidad Rey Abdalá de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudí, dijo que cada pequeño aporte ayuda. Él está en una región donde las ciudades casi no se benefician del enfriamiento por la cobertura arbórea, a menudo porque el agua es un recurso escaso.

“A medida que hasta el 75% de la población humana se desplaza hacia entornos urbanos, estos efectos amortiguadores de la vegetación urbana van a ser vitales", apuntó Crowther, quien no formó parte de la investigación. "Pero tenemos que revertir las devastadoras desigualdades en la distribución de los árboles urbanos, para que sus beneficios puedan ser experimentados por las comunidades de ingresos bajos y medios, que a menudo son las más vulnerables a los efectos de las temperaturas extremas”.

Plantar árboles no nos salvará del cambio climático

Los autores del estudio afirmaron que las ciudades, especialmente las más pobres y calurosas, pueden y deben hacer más para aumentar la cobertura arbórea. Pero debido a las limitaciones en la disponibilidad de agua, tierra y especies adecuadas, además del agravamiento del cambio climático, como máximo reducirían el calentamiento urbano futuro en un 20%, indicó McDonald.

“Los árboles no nos salvarán del cambio climático”, apuntó. “Los escenarios climáticos muestran un mundo mucho más cálido y la cobertura arbórea solo puedo ayudar hasta cierto punto".

Aun así, plantar árboles tiene beneficios más allá de reducir el calor. En 2019, Crowther y Jean-Francois Bastin sugirieron en un estudio publicado en la revista Science plantar un billón de árboles nuevos —además de los tres billones que ya crecen en el planeta— para absorber dióxido de carbono, no tanto por su efecto de enfriamiento.

“Plantar árboles sí ayuda a combatir el cambio climático de múltiples maneras, pero esta estrategia no es ni de lejos suficiente para frenar el cambio climático en un grado significativo”, dijo Jonathan Overpeck, decano de Medio Ambiente de la Universidad de Michigan, quien no participó en el estudio. “Solo al alejarnos de los combustibles fósiles en favor de las energías renovables y el almacenamiento en baterías podemos esperar detener el cambio climático que está causando estragos en todo el planeta”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.