Policía hiere a tiros a hombre con cuchillo en el Arco del Triunfo en París

Un hombre que empuñaba un cuchillo intentó atacar a la policía durante una ceremonia bajo el monumento del Arco del Triunfo en París el viernes, y un agente le disparó y lo hirió, informaron las autoridades.

El agresor se abalanzó contra un agente que protegía la ceremonia de reencendido de la llama eterna en honor a los soldados desconocidos en el monumento de la época napoleónica, indicó un funcionario policial. Añadió que otro agente disparó al atacante, quien fue hospitalizado.

Nadie más resultó lastimado en el incidente, añadió la fuente.

La fiscalía antiterrorista de Francia señaló que está investigando el caso y envió a un investigador al lugar.

El Arco del Triunfo es uno de los sitios más famosos de París y se alza en lo alto de la concurrida avenida de los Campos Elíseos.

De momento no se dispone de más detalles.

