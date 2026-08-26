Una pareja irlandesa fue encontrada muerta en el jacuzzi de una propiedad de alquiler vacacional en España. Sus hijos, de 14 y 15 años, fueron quienes hallaron los cuerpos, según informó la policía.

Las víctimas, un hombre de 50 años y una mujer de 45, se encontraban de vacaciones con su familia en Cullera, una localidad de la costa valenciana. De acuerdo con la Guardia Civil, los cuerpos fueron encontrados el lunes por la tarde en una propiedad de lujo de la zona.

open image in gallery Cullera es una localidad costera de unos 25.000 habitantes, situada a unos 40 kilómetros al sur de Valencia ( Getty/iStock )

Tras el hallazgo, las autoridades abrieron una investigación para determinar qué ocurrió. Un funcionario explicó al Irish Independent que un equipo especializado en homicidios quedó a cargo del caso, aunque aclaró que esto no significa que las muertes sean consideradas un crimen.

“Eso no quiere decir que se trate de un homicidio, ya que la causa de las muertes todavía no está clara”, señaló. “En esta etapa debemos preservar todas las pruebas y continuar con la investigación para descartar que haya ocurrido algo distinto a un accidente”.

Por ahora, los primeros indicios no apuntan a la intervención de otra persona, según un portavoz de la Guardia Civil. Aun así, los investigadores tomaron muestras del agua turbia del jacuzzi para someterlas a análisis, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia para determinar la causa de las muertes, de acuerdo con The Times.

Según The Sun, los cuerpos fueron retirados de la propiedad poco antes de la medianoche del martes. Por su parte, una fuente cercana al caso explicó al Irish Independent que el análisis del agua forma parte de las diligencias habituales y podría aportar datos importantes para la investigación, entre ellos determinar si hay rastros de ADN de una tercera persona.

Mientras avanzan las pesquisas, familiares de la pareja estarían organizando su viaje a España para hacerse cargo de los dos adolescentes, quienes reciben apoyo psicológico tras encontrar a sus padres.

Cullera, donde ocurrió el hecho, es una localidad costera de unos 25.000 habitantes situada a unos 40 kilómetros al sur de Valencia.

Traducción de Leticia Zampedri