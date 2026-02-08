Palestinos intentan cruzar la frontera entre Gaza y Egipto pese a los retrasos

Palestinos a ambos lados del cruce entre Gaza y Egipto, que abrió la semana pasada por primera vez desde 2024, se dirigían el domingo hacia la frontera con la esperanza de cruzar, en uno de los principales requisitos para el alto el fuego respaldado por Estados Unidos. La apertura se produce mientras se espera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viaje a Washington esta semana, aunque el principal tema de discusión será Irán, dijo su oficina.

El cruce de Rafah se abrió para unos pocos palestinos en cada dirección la semana pasada, después de que Israel recuperara el cuerpo del último rehén retenido en Gaza y varios funcionarios estadounidenses visitaran Israel para presionar por la apertura. Durante los primeros cuatro días de la apertura del cruce, apenas 36 palestinos que requerían atención médica pudieron salir hacia Egipto, además de 62 acompañantes, según datos de las Naciones Unidas.

Funcionarios palestinos dicen que casi 20.000 personas en Gaza buscan salir para recibir atención médica que, según ellos, no está disponible en el territorio devastado por la guerra. Los pocos que han logrado cruzar describieron retrasos y denunciaron maltrato por parte de las fuerzas israelíes y otros grupos involucrados en el cruce, incluido un grupo armado palestino respaldado por Israel, Abu Shabab.

Un grupo de pacientes y heridos palestinos se reunió el domingo por la mañana en el patio de un hospital de la Media Luna Roja en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, antes de dirigirse al cruce de Rafah con Egipto para recibir tratamiento en el extranjero, dijeron familiares a The Associated Press.

Amjad Abu Jedian, quien resultó herido en la guerra, tenía previsto salir de Gaza para recibir tratamiento médico el primer día de la reapertura del cruce, pero solo se permitió viajar a cinco pacientes ese día, dijo su madre, Raja Abu Jedian. Abu Jedian fue herido por un francotirador israelí cuando construía baños tradicionales en el campamento de refugiados central de Bureij en julio de 2024, dijo ella.

El sábado, su familia recibió una llamada de la Organización Mundial de la Salud notificándoles que él está incluido en el grupo que viajará el domingo, dijo ella.

"Queremos que cuiden a los pacientes (durante su evacuación)", dijo. "Queremos que el ejército israelí no los agobie".

La división de defensa israelí que supervisa la operación del cruce no confirmó de inmediato la apertura.

Un grupo de palestinos también llegó el domingo por la mañana al lado egipcio de la frontera del cruce de Rafah para regresar a la Franja de Gaza, informó la televisión satelital estatal Al-Qahera News de Egipto.

Los palestinos que regresaron a Gaza en los primeros días de la operación del cruce describieron horas de retrasos y registros invasivos por parte de las autoridades israelíes y Abu Shabab. Una misión de la Unión Europea y funcionarios palestinos gestionan el cruce fronterizo, e Israel tiene su instalación de control a cierta distancia.

El cruce fue reabierto el 2 de febrero como parte de un frágil acuerdo de alto el fuego que detuvo la guerra entre Israel y Hamás. En medio de la confusión en torno a la reapertura, el cruce de Rafah estuvo cerrado el viernes y el sábado.

El cruce de Rafah, una línea de vida esencial para los palestinos en Gaza, era el único paso no controlado por Israel antes de la guerra. Israel tomó el lado palestino de Rafah en mayo de 2024, aunque el tráfico a través del cruce estaba fuertemente restringido incluso antes de eso.

Las restricciones negociadas por funcionarios israelíes, egipcios, palestinos e internacionales suponían que apenas 50 personas podrían regresar a Gaza cada día y 50 pacientes médicos, junto con dos acompañantes para cada uno, podrían salir, pero muchas menos personas de las esperadas han cruzado en ambas direcciones.

Lidman informó desde Tel Aviv, Israel.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.