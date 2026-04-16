Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Misiles y drones rusos golpean Ucrania por la noche y causan al menos 16 muertos

UCRANIA-GUERRA
UCRANIA-GUERRA (AP)

Rusia castigó zonas civiles de Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles durante la noche y causó al menos 16 fallecidos y más de 80 heridos en su mayor bombardeo aéreo en casi dos semanas, dijeron autoridades el jueves.

Rusia disparó casi 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero, dirigidos principalmente contra la población civil, manifestó el jueves en X el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha.

Al menos cuatro personas murieron en la capital, Kiev, entre ellas un niño de 12 años, y más de 50 resultaron heridas, apuntó Sybiha.

Nueve personas perdieron la vida y 23 sufrieron lesiones en la ciudad portuaria sureña de Odesa; tres murieron y alrededor de tres docenas resultaron heridas en la región central de Dnipro, y una persona falleció en Zaporiyia, en el sur.

“Este tipo de ataques no puede normalizarse. Son crímenes de guerra que deben detenerse y sus responsables deben rendir cuentas”. afirmó Sybiha en X.

Relacionados

La fuerza aérea de Ucrania señaló que las defensas antiaéreas derribaron o inutilizaron 667 de 703 objetivos entrantes, incluyendo 636 drones tipo Shahed y otros aviones no tripulados.

Una veintena de drones de ataque y 12 misiles impactaron en 26 lugares, agregó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in