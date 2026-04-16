Misiles y drones rusos golpean Ucrania por la noche y causan al menos 16 muertos

Rusia castigó zonas civiles de Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles durante la noche y causó al menos 16 fallecidos y más de 80 heridos en su mayor bombardeo aéreo en casi dos semanas, dijeron autoridades el jueves.

Rusia disparó casi 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero, dirigidos principalmente contra la población civil, manifestó el jueves en X el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha.

Al menos cuatro personas murieron en la capital, Kiev, entre ellas un niño de 12 años, y más de 50 resultaron heridas, apuntó Sybiha.

Nueve personas perdieron la vida y 23 sufrieron lesiones en la ciudad portuaria sureña de Odesa; tres murieron y alrededor de tres docenas resultaron heridas en la región central de Dnipro, y una persona falleció en Zaporiyia, en el sur.

“Este tipo de ataques no puede normalizarse. Son crímenes de guerra que deben detenerse y sus responsables deben rendir cuentas”. afirmó Sybiha en X.

La fuerza aérea de Ucrania señaló que las defensas antiaéreas derribaron o inutilizaron 667 de 703 objetivos entrantes, incluyendo 636 drones tipo Shahed y otros aviones no tripulados.

Una veintena de drones de ataque y 12 misiles impactaron en 26 lugares, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.