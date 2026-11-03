Ministro de Transporte de España dimite 6 días después de un choque de trenes que dejó 69 muertos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció el martes que dejará su cargo, seis días después de que un choque entre dos tres de alta velocidad en el sur de Madrid dejó al menos 69 muertos.

Puente dio a conocer su decisión hacia el final de una comparecencia de varias horas ante una comisión parlamentaria para discutir el choque, el segundo incidente de este tipo en lo que va del año en la extensa red ferroviaria de alta velocidad de España.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”, declaró Puente ante los legisladores.

El choque del 28 de octubre ocurrió cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que se había detenido sobre las vías. La cadena de acontecimientos que condujo al desastre comenzó cuando el sistema de comunicaciones —clave para el funcionamiento del sistema de seguridad en la línea Madrid-Sevilla— sufrió una falla crucial. Los controladores en la central de Madrid asumieron el cargo y dieron luz verde para que uno de los trenes continuara su marcha, a pesar de que había un tren detenido más adelante.

Fue el segundo choque de gran magnitud en la línea Madrid-Sevilla en 2026. En enero, a más de dos horas al sur a lo largo del trayecto, un tren se descarriló y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario, causando la muerte de 46 personas. El incidente sigue bajo investigación.

Los choques han reavivado la preocupación por la seguridad de la red ferroviaria del país, y el episodio más reciente se produjo cuatro semanas antes de unas elecciones nacionales.

La red ferroviaria de alta velocidad ha sido considerada como uno de los mayores logros del país. Es la segunda más grande del mundo, sólo detrás de la de China. Hasta este año, no había sufrido un accidente con saldo mortal desde que entró en operaciones hace más de 30 años.

Puente también anunció el martes medidas de seguridad adicionales en la red ferroviaria, incluida una mejora en las condiciones de los centros de control e impulsar un despliegue más rápido del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario estandarizado para la seguridad y la señalización.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.