Dos trenes chocan en Dinamarca y provocan un gran despliegue de emergencia al norte de Copenhague

Dos trenes chocaron en Dinamarca a primera hora del jueves, lo que provocó un enorme despliegue de los servicios de emergencia ante lo que la policía calificó como un accidente grave.

La colisión ocurrió al norte de Copenhague. No estaba claro de inmediato cuántas personas resultaron heridas.

No había otros detalles disponibles en un primer momento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.