Merz visita Kiev mientras Rusia intensifica ataques contra ciudades ucranianas

El canciller alemán, Friedrich Merz, llegó a Kiev el domingo en una muestra de apoyo mientras Rusia intensificaba sus ataques contra ciudades ucranianas.

La guerra aérea se ha intensificado y Moscú golpea ciudades de toda Ucrania con misiles balísticos difíciles de interceptar y drones propulsados por reactores, mientras Kiev ha estado atacando la industria petrolera y empresas de Rusia.

“Ucrania enfrenta semanas decisivas. Por eso viajé hoy a Kiev con el mensaje: pueden contar con nosotros”, escribió Merz en X. La propia seguridad de Alemania, añadió, “también depende del resultado de esta guerra”.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que Merz conversaría con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Sybiha escribió en X que la reunión se centraría en “fortalecer a Ucrania, nuestra defensa y resiliencia, y nuestra seguridad europea compartida”.

Por su parte, el Ministerio ruso de Exteriores indicó el sábado que seguiría llevando a cabo “ataques masivos de represalia” contra Kiev y otras ciudades ucranianas, e instó a los extranjeros y a los diplomáticos a abandonar el país. Ya emitió una advertencia similar en mayo.

Un dron ruso volvió a impactar el domingo por la mañana el Puente Norte de Kiev sobre el río Dnipro. Un video que circulaba en redes sociales mostraba al dron estrellándose contra el puente y la explosión mientras vehículos lo cruzaban. No hubo información inmediata sobre víctimas.

El ataque más reciente se produjo después de que los asaltos rusos obligaran al cierre total o parcial de tres de los seis puentes viales de Kiev sobre el río Dnipro a principios de esta semana, suspendiendo el tránsito y provocando largas filas de vehículos, en el más reciente intento de Moscú por alterar la vida en la capital ucraniana. Anteriormente, Rusia ha atacado bloques de apartamentos, almacenes de supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos.

Rusia invadió a su vecino hace más de 4 años y medio, y no hay señales concretas de que un acuerdo de paz pudiera ser posible. Los combates a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (780 millas), que serpentea por el norte, el este y el sur de Ucrania, han estado prácticamente estancados en los últimos meses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.