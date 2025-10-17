Meloni se solidariza con un periodista tras la explosión de un artefacto en su auto

Un artefacto explosivo detonó bajo el auto de uno de los periodistas de investigación más relevantes de Italia cuando estaba estacionado frente a su casa, lo que provocó la condena de la primera ministra, Giorgia Meloni, y de otros el viernes. Nadie resultó herido.

Report, el programa de investigación de la televisora estatal RAI3, dijo que la explosión ocurrida durante la noche destruyó el auto de Sigfrido Ranucci y causó daños a un segundo vehículo de la familia y a la casa contigua en Pomezia, al sur de Roma. La detonación fue tan potente que podría haber matado a cualquiera que pasara por allí, agregó.

La policía, los bomberos y los equipos forenses estaban investigando el incidente, según Report.

Meloni expresó su solidaridad con Ranucci, quien es el conductor de Report, y condenó lo que calificó como "el grave acto de intimidación que ha sufrido".

“La libertad y la independencia de la información son valores esenciales de nuestras democracias, que continuaremos defendiendo”, señaló la mandataria en un comunicado.

Report es uno de los pocos programas de investigación en la televisión italiana y suele revelar noticias que implican a políticos importantes, líderes empresariales y figuras públicas. Esta semana, Ranucci fue absuelto en el último caso de difamación al que se ha enfrentado por una de las historias de Report.

