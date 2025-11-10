Comienza juicio por ataque a mercado navideño en Alemania

Comenzó el lunes el juicio en Alemania a un médico saudí acusado de arrollar a una multitud en un mercado navideño el año pasado.

Taleb al-Abdulmohsen es acusado del ataque ocurrido el 20 de diciembre pasado en Magdeburgo y que mató a seis personas.

Al-Abdulmohsen, de 51 años, fue trasladado en helicóptero a una sala de audiencias temporal en la ciudad oriental especialmente preparada para el juicio, y se sentó detrás de un cristal antibalas.

Cinco mujeres y un niño murieron, y muchas más personas resultaron heridas, en el ataque que duró poco más de un minuto. El acusado enfrenta seis cargos asesinato y 338 cargos de intento de asesinato en el juicio en el tribunal estatal de Magdeburgo, para el cual se han programado sesiones hasta marzo. Podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua si es declarado culpable.

El fiscal Matthias Böttcher dijo al tribunal que al-Abdulmohsen había actuado por "supuesta frustración personal" y tenía como objetivo arrollar a tantas personas como fuera posible para obtener "la atención que deseaba", informó la agencia de noticias alemana dpa.

No hay declaraciones formales en el sistema legal alemán. Pero el acusado dijo al tribunal que planeaba responder a los cargos "durante horas, quizás incluso durante días".

Los investigadores han dicho que el ataque se llevó a cabo con un BMW X3 alquilado, que alcanzó velocidades de hasta 48 km/h (30 mph) durante el ataque. Dijeron cuando presentaron la acusación que no estaba bajo la influencia del alcohol y aparentemente actuó por insatisfacción con el resultado de una disputa legal y el fracaso de varias denuncias penales. También han dicho que planeó el ataque sin cómplices.

Las autoridades han dicho que el sospechoso no encaja en el perfil habitual de los perpetradores de ataques extremistas. El hombre se describió a sí mismo como un exmusulmán que era muy crítico con el islam y en las redes sociales expresó su apoyo a la extrema derecha. Anteriormente había llamado la atención de las autoridades por comportamiento amenazante, pero no se sabía que hubiera cometido violencia.

El ataque con coche en Magdeburgo fue uno de varios que involucraron a inmigrantes y que llevaron la migración al centro de la campaña para las elecciones nacionales de Alemania en febrero. El acusado llegó a Alemania en 2006 y había recibido residencia permanente.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.