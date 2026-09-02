Autoridades temen 10 muertos tras hundimiento de carguero turco frente a la costa de Estambul

Un buque de carga turco con 10 tripulantes a bordo se hundió el miércoles tras una colisión con un petrolero frente a Istanbul, informaron las autoridades turcas.

Se encontró un bote salvavidas y otros restos pertenecientes al Tugberk Imamoglu, pero no había rastro de la tripulación, indicó la Dirección General de Asuntos Marítimos en un comunicado.

“Hay 10 marinos a bordo, incluido el capitán", manifestó el ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu. "Todos son turcos. Podemos decir que el hundimiento ocurrió rápidamente, en 11 minutos. No se ha encontrado a nadie con vida”.

Dos helicópteros y 12 embarcaciones de búsqueda y rescate estaban rastreando la zona.

El buque chocó contra el petrolero Alsu, de bandera turca, en el mar de Mármara a las 3 de la mañana, explicó el comunicado. Se recibió una señal de emergencia del Tugberk Imamoglu y la primera embarcación de rescate llegó al lugar a las 4:10 de la mañana

La embarcación, que transportaba bobinas de acero, colisionó con el Alsu a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de Silivri, un suburbio occidental de la ciudad más grande de Turquía.

“Se cree que el buque Tugberk İmamoglu se hundió porque no respondió a ninguna llamada y los celulares del personal a bordo no obtuvieron respuesta", explicó la agencia marítima.

El buque de carga, de 90 metros (295 pies) de eslora, iba del puerto mediterráneo turco de Iskenderun hacia Eregli, en el mar Negro. El Alsu, de 91 metros (298 pies), es un petrolero o buque cisterna para productos químicos, que navegaba desde Kocaeli, al este de Estambul, a Aliaga, en la costa del Egeo, según la web Marine Traffic.

El operativo de rescate se produce mientras efectivos navales turcos colaboran en la búsqueda de un ferry de pasajeros que se hundió frente a la costa de Chipre el domingo. Ocho personas murieron en el naufragio del Filo Jet y 20 más siguen desaparecidas.

Los estrechos turcos —el del Bósforo y el de los Dardanelos, en los extremos del mar de Mármara— se encuentran entre las rutas marítimas más transitadas del mundo, con cientos de miles de embarcaciones que cruzan cada año entre los mares Mediterráneo y Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.