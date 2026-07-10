Líder de Barbados tacha de “absurda” la idea de que antiguas colonias indemnicen a Reino Unido

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, calificó de “absurda” la sugerencia de una legisladora de Reino Unido de que las antiguas colonias británicas deberían reembolsarle su histórica inversión en ellas.

“No puedo creer que se nos pida responder a la sugerencia de que los descendientes de las personas esclavizadas deberían pagar por la maquinaria que las oprimió”, escribió Mottley en X a última hora del jueves. “El Caribe no le debe a Reino Unido por la esclavitud, por la extracción colonial ni por las leyes que trataban a las personas africanas como mercancía. No pedimos caridad. Pedimos justicia, y la propia historia ya ha dicho la verdad”.

Sus declaraciones se produjeron después de que Suella Braverman, exsecretaria del Interior británica y ahora integrante del partido antiinmigración Reform UK, escribiera el 3 de julio en una publicación en X que el Imperio británico “hizo tanto bien por el mundo”. Braverman respondía a otro parlamentario que señaló que Jamaica planeaba presentar una petición formal de reparaciones en los próximos meses.

“Si el gobierno piensa seriamente en esto, entonces las antiguas colonias deberían devolverle el dinero a los británicos por la considerable inversión, esfuerzo y contribución que hizo este país, que sentó las bases de muchas democracias prósperas hoy”, escribió Braverman.

Mottley hizo sus comentarios tras la reunión de los líderes caribeños que integran el bloque comercial regional Caricom, realizada esta semana en Santa Lucía para debatir asuntos que incluyen las reparaciones por la esclavitud.

Mottley afirmó que no duda de que hay algunos parlamentarios británicos que quieren distraer a la gente de la política interna del Reino Unido.

“Quienes deseen hablar sobre este asunto deberían primero tomarse el tiempo de leer suficiente historia para comprenderlo”, escribió Mottley en X. “El Caribe no será usado como utilería para la política de nadie”.

El mes pasado, Mottley encabezó un subcomité de líderes caribeños que presentó un nuevo manifiesto de reparaciones por la esclavitud durante una conferencia sobre reparaciones en Ghana.

Bajo el liderazgo de Mottley, Barbados rompió vínculos con la reina Isabel II en noviembre de 2021 y dejó de ser una monarquía constitucional. La primera ministra, también conocida a nivel mundial por su lucha contra el cambio climático, logró un tercer mandato consecutivo en febrero.

En los últimos años, Reino Unido ha insistido en que no pagará para enmendar el daño, mientras que líderes caribeños han reclamado una disculpa formal y diversas medidas, incluidas cancelaciones de deuda.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, afirmó que se estima que entre 25 y 30 millones de africanos fueron arrancados de sus hogares con el propósito de esclavizarlos, y que muchos fueron enviados a trabajar en plantaciones del Caribe y las Américas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.