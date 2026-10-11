La policía de Polonia advierte de un posible plan para atacar al primer ministro Donald Tusk
La policía de Polonia advierte de un posible plan para atacar al primer ministro Donald Tusk
La policía de Polonia afirmó el domingo que recibió información sobre un posible ataque contra el primer ministro del país, Donald Tusk, y el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Los servicios de seguridad, la policía y representantes del Ministerio del Interior tenían previsto celebrar una reunión de emergencia a partir de las 11 de la mañana del domingo para analizar la situación, informó Karolina Galecka, portavoz del Ministerio del Interior.
En septiembre, Tusk había advertido sobre probables ataques híbridos intensificados por parte de Rusia en el flanco oriental de la OTAN.
No se disponía de más detalles de inmediato sobre el presunto complot.
Las autoridades polacas estaban en máxima alerta esta semana después de tres ataques escolares en cuatro días en la provincia de Mazovia, en el centro de Polonia, donde se encuentra la capital, Varsovia.
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