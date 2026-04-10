Los Ángeles necesita 100.000 obreros de construcción; colegios comunitarios se apresuran a formarlos

Hudson Idov no estaba entusiasmado con ninguna de sus opciones universitarias... hasta que su casa en Los Ángeles se quemó en el incendio de Palisades durante su último año de secundaria.

Menos de una semana después de la graduación, él y uno de sus compañeros de clase se inscribieron en el programa de carpintería del Los Angeles Trade-Technical College, un colegio comunitario al sur del centro de la ciudad. Su objetivo es crear una empresa de construcción algún día y ayudar a reconstruir Palisades. “Tenemos grandes, grandes planes a 10 años”, comentó Idov durante un descanso de su clase matutina.

Su tragedia personal impulsó la decisión, pero también considera que es sensato dedicarse a un trabajo con alta demanda, especialmente ahora. Antes de los incendios de Palisades y Eaton el año pasado, a Los Ángeles ya le faltaban aproximadamente 70.000 trabajadores de la construcción calificados. La destrucción de miles de viviendas y negocios durante los incendios agravó aún más ese problema. Ahora la ciudad necesita más de 100.000 nuevos trabajadores de la construcción y en carreras relacionadas con la construcción, según un análisis estatal, que estima recibirán un salario promedio de poco menos de 30 dólares por hora, aunque varía según el puesto y el nivel de experiencia.

El año pasado, el estado les otorgó a cinco colegios comunitarios de Los Ángeles un total de 5 millones de dólares para capacitar a más trabajadores que puedan ayudar a reconstruir viviendas tras los incendios de Palisades y Eaton. El dinero llegó apenas recientemente al Los Angeles Trade-Technical College, donde financiará suministros y nuevos planes de estudio para estudiantes que están ingresando a la industria de la construcción. El Pasadena City College, a unos kilómetros al noreste de Los Angeles Trade-Tech, está usando parte del dinero para construir un centro de 55.000 pies cuadrados destinado a la capacitación en construcción.

Históricamente, recuperarse tras incendios devastadores lleva años, y algunas ciudades de California azotadas con fuerza por incendios en 2017 y 2018 apenas han reconstruido una fracción de sus viviendas.

“No logramos formar a suficiente gente”, manifestó Jaime Alvarez, uno de los instructores de carpintería de Idov, mientras los estudiantes martillaban, serruchaban y taladraban a su alrededor. Este semestre, Alvarez tiene unos 30 alumnos. El programa de carpintería de cuatro semestres del colegio técnico probablemente sea el más grande de este tipo en el estado, con más de 1.800 inscritos al año.

Reconstruir los cimientos de Palisades

Idov todavía vive en un AirBnB con las pocas pertenencias que alcanzó a agarrar la noche en que evacuó su casa. Tiene algo de ropa y un par de objetos personales que pudo meter en el auto, como un bolo de boliche de una fiesta de cumpleaños a la que fue cuando era niño. El resto se perdió, contó.

La mayoría de los días, acude a la escuela a las 7 de la mañana y termina aproximadamente al mediodía. Normalmente pasa las tardes trabajando a tiempo parcial para un contratista general. El programa de carpintería está diseñado para completarse en unos dos años, aproximadamente 25 horas a la semana. Este semestre, él está aprendiendo a construir cimientos de concreto, a perforar varillas de refuerzo en esos cimientos y a levantar la estructura de una construcción, un trabajo especialmente necesario en las zonas de Los Ángeles dañadas por incendios.

El calor extremo de los incendios no sólo quema la madera; también vuelve frágiles e inestables los cimientos de concreto, explicó Alvarez. Sin embargo, en el curso que él imparte tienen que ser moderados con el uso de concreto, ya que es caro.

Aunque los programas de construcción, mantenimiento y servicios públicos del colegio tienen un presupuesto anual total de más de 10 millones de dólares, la mayor parte del dinero se destina a salarios del personal, lo que deja poco más de 575.000 dólares para muchos de los suministros que usan los estudiantes, indicó Abigail Patton, vicepresidenta de asuntos académicos. Señaló que la subvención estatal para la recuperación tras los incendios ayudará a complementar los costos de los suministros, incluido el concreto en la clase de Alvarez.

Aunque el financiamiento estatal está ayudando, recientemente recibieron dinero adicional. En 2024, Los Angeles Trade-Tech fue uno de los beneficiarios de una subvención federal de 20 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). El colegio iba a recibir 2 millones de dólares a través de esa subvención, parte de los cuales se destinaban a la Coalition for Responsible Community Development, una organización del sur de Los Ángeles que promueve el desarrollo económico.

Se suponía que el dinero respaldaría los programas del colegio sobre construcción, donde los estudiantes aprenderían sobre acondicionamiento de viviendas para el clima, mitigación del plomo y auditorías energéticas residenciales. La agencia federal desembolsó poco más de 88.000 dólares de la subvención a la Coalition for Responsible Community Development antes de cancelarla de forma repentina en mayo pasado, después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. Grupos en pro de la justicia ambiental presentaron una demanda para impugnar esa decisión del gobierno.

La Coalition for Responsible Community Development se negó a comentar sobre la subvención, pero la EPA se explayó en sus declaraciones. “Tal vez el gobierno (del presidente Joe) Biden (y la vicepresidenta Kamala) Harris no debería haberle impuesto su agenda radical de programas derrochadores de diversidad, equidad e inclusión, y prioridades de ‘justicia ambiental’, a la misión central de la EPA", escribió Brigit Hirsch, secretaria de prensa del departamento, en un correo electrónico a CalMatters. "Afortunadamente, esos días ya terminaron”.

“No todo es diversión y juegos”

Algunos certificados en construcción en cursos de corto plazo en colegios comunitarios pueden favorecer obtener empleos bien pagados, incluidos algunos que pagan más de 40 dólares por hora. Muchos de los programas de Los Angeles Trade-Tech, incluidos carpintería, mantenimiento eléctrico y soldadura, son populares y a menudo están al límite de su capacidad.

Pero los estudiantes que se inscriben rara vez se gradúan. En última instancia, aproximadamente el 33% de los alumnos que comenzaron en los programas de construcción, mantenimiento y servicios públicos de Los Angeles Trade-Tech obtuvieron un certificado, un título o se transfirieron a una universidad en un plazo de cuatro años, según datos del colegio sobre estudiantes que comenzaron a acudir en 2021. Las bajas tasas de graduación son típicas en la mayoría de los colegios comunitarios. Muchos alumnos, especialmente los de bajos ingresos, tienen dificultades para manejar las exigencias de la escuela junto con el cuidado de hijos o de padres ancianos y el trabajo a tiempo completo o parcial.

“Nos llegan oleadas de estudiantes que quieren hacer esto, y yo les digo que no todo es diversión en lo que respecta a blandir un martillo”, afirmó Nicole Jordan, quien enseña el primer semestre del programa de carpintería. “Hacemos muchas matemáticas y mucho trabajo de libros”. Antes de que los estudiantes de Jordan empiecen a construir cualquier cosa, tienen que estudiar planos y los códigos de construcción de Los Ángeles para saber qué es posible y qué se exige legalmente.

Aun así, hay un sentido de comunidad entre los estudiantes, que varían en edad y origen étnico. Para ayudarlos a salir adelante, los alumnos del primer semestre de Jordan tienen una arenga. “Somos los mejores”, grita un estudiante mientras están sentados en un salón de clases. “Carpintería”, responden todos al unísono.

Después de la arenga, Jordan se acerca a la pizarra y la clase se tranquiliza. Dibuja el plano de una casa. Si se mantienen en el programa, los estudiantes construirán esa casa en apenas cuatro semestres.

___

Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.