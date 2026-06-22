Keir Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido, pero seguirá hasta tener sucesor
El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes que dejará el cargo de líder del gobernante Partido Laborista.
Starmer señaló que seguirá como primer ministro interino hasta que se elija a un nuevo líder laborista en las próximas semanas.
Starmer hizo el anuncio después de afrontar una presión creciente para ceder el puesto a un nuevo dirigente que pueda intentar reactivar la suerte menguante del gobierno.
El mandatario lleva en el cargo desde que llevó al Partido Laborista a una victoria electoral aplastante en julio de 2024. En esos dos años, su popularidad y la del partido se han desplomado.
Su salida se desencadenó por la victoria de Andy Burnham en una elección especial la semana pasada. El popular exalcalde del Gran Manchester planeaba desafiar a Starmer por el liderazgo del Partido Laborista.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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