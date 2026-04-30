Israel y Alemania califican de "absurda" la afirmación de presidente peruano sobre II Guerra Mundial

Las embajadas israelí y alemana calificaron el miércoles de “absurda” la afirmación del presidente interino de Perú, José María Balcázar, de que los judíos empujaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial por controlar el comercio, la banca y la práctica de la usura.

“La afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto, empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”, indicaron las dos embajadas en un comunicado conjunto.

“Cabe recordar —señalaron— que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939. La ideología nazi, racista y antisemita, no sólo discriminó a sus conciudadanos judíos, sino que resultó en el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración. El holocausto no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia”. Instaron también al mandatario interino a retractarse de esa declaración.

Más tarde, el despacho presidencial emitió un comunicado en el que indicó que Balcázar "lamenta" que sus declaraciones “hayan generado una percepción equivocada sobre el pueblo judío", y recordó que Perú ha sostenido que “el fanatismo nazi" fue la causa de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio contra los judíos.

Balcázar acudió el martes a una ceremonia por el 138vo aniversario de la Cámara de Comercio de Lima. En su presentación de más de 20 minutos, mencionó la importancia del comercio en la sociedad a través del tiempo y dijo que la historia de los comerciantes no “había sido fácil”.

Además les recomendó a los asistentes leer la trilogía del fallecido filósofo español Antonio Escohotado (1941-2021), llamada “Los enemigos del comercio”, en la cual realiza un largo recuento histórico sobre las diversas ideas a favor y en contra del intercambio comercial y la propiedad privada.

Según Balcázar, Escohotado explica “cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional en Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte de los judíos, en parte porque controlaban todos los bancos, todo el comercio, y hacían usura”.

Balcázar, un legislador y juez jubilado, asumió el poder el 18 de febrero en reemplazo de José Jerí (2024-2025), a quien el Congreso quitó de la la presidencia tras un escándalo desatado por sus reuniones con empresarios chinos, las cuales no hizo públicas, como obliga la ley peruana.

No es la primera controversia en la que se ve envuelto Balcázar. Cuando era legislador en 2023, durante un debate sobre el matrimonio infantil que fue prohibido ese año, declaró que, "mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

En 2022, las embajadas de Israel y Alemania también criticaron al entonces primer ministro peruano, Aníbal Torres, jefe del gabinete del presidente Pedro Castillo (2021-2022), quien elogió el programa de construcción de carreteras de la Alemania nazi. Luego de la reacción de ambos gobiernos Torres se disculpó.