Investigan daños en cable submarino de telecomunicaciones en el golfo de Finlandia

Las autoridades investigan el daño causado a un cable de telecomunicaciones submarino en el Golfo de Finlandia que ocurrió el miércoles temprano entre las capitales de Finlandia y Estonia.

Las autoridades finlandesas incautaron e inspeccionaron el buque sospechoso de haber causado el daño, informó la guardia fronteriza en un comunicado. Su ancla estaba bajada cuando fue descubierto en la zona económica exclusiva de Finlandia.

La policía de Helsinki ha abierto una investigación por posible daño criminal agravado, intento de daño criminal agravado e interferencia agravada con las telecomunicaciones.

El cable pertenece al proveedor de servicios de telecomunicaciones Elisa y se considera una infraestructura submarina crítica. El daño ocurrió en la zona económica exclusiva de Estonia, según la policía.

"Finlandia está preparada para desafíos de seguridad de diversos tipos, y respondemos a ellos según sea necesario", escribió el presidente finlandés Alexander Stubb en la plataforma social X.

Las autoridades estonias están cooperando con las finlandesas para decidir si deben iniciar un caso penal separado o avanzar en una acusación conjunta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.