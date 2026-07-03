Interpol identifica a una mujer como sospechosa del atentado en Mónaco contra un magnate ucraniano

La Interpol dio a conocer el viernes el nombre de la persona responsable del atentado con bomba en Mónaco que, según informes, tenía como objetivo a un magnate ucraniano con vínculos con Rusia.

La agencia identificó a Anastasiia Berezovska, una mujer de 39 años de Ucrania, como la sospechosa en una Notificación Roja publicada en su sitio web para solicitar su detención.

La notificación indica que tiene un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo. Señala que nació en Ucrania, tiene el cabello oscuro y habla alemán.

Añade que las autoridades de Mónaco solicitan su arresto por intento de asesinato y otros cargos.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.