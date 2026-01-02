El emperador de Japón y su familia saludan a simpatizantes por Año Nuevo

El emperador Naruhito de Japón y su familia saludaron el viernes a una multitud de personas que agitaban banderas y se congregaron en el Palacio Imperial de Tokio para desearles un feliz año nuevo.

Junto a su esposa, Masako, y al resto de la familia real, deseó un feliz 2026 a quienes esperaban debajo del balcón del palacio, algunas de ellas gritando "banzai", que en japonés puede significar "hurra".

La aparición anual del emperador y su familia por Año Nuevo atrae a grandes multitudes al recinto del palacio, normalmente cerrado al público, en el centro de Tokio.

La gente hace largas filas, soportando las bajas temperaturas, para cada una de las cinco apariciones previstas durante el día, ya que la familia imperial sigue siendo relativamente popular.

El emperador no ostenta poder político, pero tiene un significado simbólico para Japón. Él y su familia son, desde hace mucho, defensores de la paz, aunque la Segunda Guerra Mundial se libró en nombre del abuelo de Naruhito, Hirohito.

En un comunicado publicado con antelación, Naruhito señaló que el año pasado se cumplieron 80 años del final de ese conflicto y subrayó la importancia del mensaje de paz, en un momento de guerra y conflictos en algunas partes del mundo.

“Creo profundamente que es importante continuar con los esfuerzos entre las personas para el diálogo, tratando de profundizar el entendimiento mutuo, para que podamos construir un mundo de paz”, señaló.

Tanto en el comunicado como en sus declaraciones del viernes, se refirió a desastres naturales recientes como terremotos, aguaceros y nevadas, además de los incendios forestales.

En 2024, la aparición anual del emperador fue cancelada tras el sismo registrado en Año Nuevo en la península de Noto, una zona costera en el centro del país, que mató a cientos de personas. En 2021 y 2022, se canceló debido a la pandemia del coronavirus.

La princesa Aiko, la única hija de la pareja imperial, apareció junto a sus padres este año, al igual que otros familiares. Está en el centro de un debate nacional sobre las reglas que permiten que solo los hombres hereden el Trono del Crisantemo.

La presencia del sobrino de Naruhito, Hisahito, también llamó la atención, ya que ahora participa en eventos imperiales para adultos y es un posible heredero al trono. Es el segundo en la línea de sucesión después de su padre, el hermano del emperador.

Akihito, padre de Naruhito y emperador emérito que abdicó en 2019, también estuvo presente junto con su esposa, Michiko, la madre del emperador.

