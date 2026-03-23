Incendian vehículos de un servicio judío de ambulancias en Londres en un aparente ataque antisemita

La policía británica investigaba un presunto delito de odio antisemita después de que vehículos pertenecientes a un servicio de ambulancias judío fueran incendiados en Londres la madrugada del lunes.

Los agentes acudieron a Golders Green, un barrio de Londres con una numerosa población judía, tras recibir reportes de un incendio.

Cuatro ambulancias de Hatzola Northwest, una organización de voluntarios que brinda respuesta médica de emergencia, resultaron dañadas, según el cuerpo de bomberos de Londres.

Varios envases que había en los vehículos explotaron, lo que provocó que se rompieran ventanas en un bloque de apartamentos contiguo, indicó en un comunicado. No se han reportado heridos y el incendio ha sido controlado, añadió el comunicado.

Las autoridades informaron que la causa del incendio está bajo investigación.

“Sabemos que este incidente causará una gran preocupación en la comunidad y los agentes permanecen en el lugar para llevar a cabo investigaciones urgentes”, dijo la superintendente de policía Sarah Jackson.

La policía está buscando a tres sospechosos, pero que aún no se han realizado arrestos, agregó.

La policía señaló que los reportes de explosiones estaban vinculados a botellas de gas en las ambulancias. Viviendas cercanas fueron evacuadas como medida de precaución.

Mark Reisner, un testigo que vive en el barrio, oyó fuertes explosiones y llegó al lugar “justo cuando la tercera ambulancia estaba explotando”, dijo a Sky News.

“Una explosión muy fuerte, como que la sentías atravesarte las entrañas”, dijo, “simplemente nos ha sacudido a todos con confusión y shock”.

Shomrim, una organización sin fines de lucro que opera una vigilancia vecinal en la zona, condenó el ataque. “Esto no fue solo un acto criminal de incendio provocado, sino un incidente dirigido y profundamente preocupante que afecta a un servicio de emergencia vital que sirve a la comunidad judía local”, dijo en una publicación en X.

El número de incidentes antisemitas reportados en todo el Reino Unido se ha disparado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás a finales de 2023, según el Community Security Trust, que trabaja para proteger a la comunidad judía. El grupo registró 3.700 en 2025, frente a 1.662 en 2022.

En octubre de 2025, un atacante embistió con su auto a personas reunidas afuera de una sinagoga de Manchester para celebrar la festividad judía de Yom Kippur y mató a una persona a puñaladas. Otra persona murió durante el ataque después de que la policía le disparara accidentalmente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.