Groenlandeses opinan sobre el deseo de Trump de apropiarse de su isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la isla ártica de Groenlandia en un punto de tensión geopolítica con sus demandas de poseerla y al insinuar que Estados Unidos podría tomarla por la fuerza.

La isla es una región danesa semiautónoma, y el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca dijo el miércoles, después de una reunión en la Casa Blanca, que persiste un “desacuerdo fundamental” con Trump sobre la isla.

La crisis domina la vida de los groenlandeses y “la gente no duerme, los niños tienen miedo, y simplemente lo llena todo en estos días. Y realmente no podemos entenderlo”, afirmó esta semana Naaja Nathanielsen, una ministra groenlandesa, en una reunión con legisladores en el Parlamento británico.

Este es un vistazo a lo que dicen los groenlandeses:

Trump “desvirtúa” la cultura groenlandesa

Trump ha menospreciado las defensas de Dinamarca en Groenlandia, sugiriendo que solo son “dos trineos de perros”.

Al decir eso, Trump “nos desvirtúa como pueblo”, comentó Mari Laursen a la AP.

Laursen dijo que solía trabajar en un arrastrero de pesca, pero ahora estudia derecho. Se acercó a la AP para decir que, en su opinión, los ejemplos previos de cooperación entre groenlandeses y estadounidenses “a menudo se pasan por alto cuando Trump habla de trineos de perros”.

Dijo que, durante la Segunda Guerra Mundial, cazadores groenlandeses en sus trineos de perros trabajaron en conjunto con el ejército de Estados Unidos para detectar fuerzas nazis alemanas en la isla.

“El clima y el ambiente ártico son tan diferentes de lo que tal vez ellos (los estadounidenses) están acostumbrados con los buques de guerra y helicópteros y tanques. Un trineo de perros es más eficiente. Puede ir a donde ningún buque de guerra y helicóptero pueden ir”, señaló.

Los groenlandeses no creen en las afirmaciones de Trump

Trump ha afirmado repetidamente que barcos rusos y chinos están invadiendo los mares que rodean Groenlandia. Muchos groenlandeses que hablaron con la AP desestimaron esa afirmación.

“Creo que él (Trump) debería ocuparse de sus propios asuntos”, dijo Lars Vintner, un ingeniero de calefacción.

”¿Qué va a hacer con Groenlandia? Habla de rusos y chinos y todo en aguas groenlandesas o en nuestro país. Somos solo 57.000 personas. El único chino que veo es cuando voy al mercado de comida rápida. Y cada verano salimos a navegar y a cazar y nunca vi barcos rusos o chinos aquí en Groenlandia”, comentó.

En el pequeño puerto de Nuuk, Gerth Josefsen habló con la AP mientras colocaba pequeños peces como carnada en sus hilos de pesca. “No los veo (los barcos)”, afirmó, y dijo que solo había visto “un barco pesquero ruso hace diez años”.

Trump está interesado en los minerales críticos de Groenlandia

Maya Martinsen, de 21 años, una empleada de tienda, dijo a la AP que no cree que Trump quiera Groenlandia para mejorar la seguridad de Estados Unidos.

“Yo sé que no es por la seguridad nacional. Creo que es por el petróleo y los minerales que tenemos que están intactos”, dijo, insinuando que los estadounidenses consideran su hogar como un “intercambio comercial”.

En su opinión, fue positivo que funcionarios estadounidenses, groenlandeses y daneses se reunieran en la Casa Blanca el miércoles y comentó que cree que “los daneses y los groenlandeses están principalmente del mismo lado”, a pesar de que algunos de sus coterráneos quieren la independencia.

“Es angustiante que los estadounidenses no cambien de opinión”, dijo, y añadió que recibió con beneplácito la noticia de que Dinamarca y sus aliados enviarían tropas a Groenlandia porque “es importante que las personas con las que trabajamos más de cerca envíen apoyo”.

Los groenlandeses reciben apoyo de Dinamarca

Tuuta Mikaelsen, estudiante de 22 años, dijo a la AP que espera que Estados Unidos haya entendido el mensaje de los funcionarios daneses y groenlandeses de “retroceder”.

Dijo que no quería unirse a Estados Unidos porque en Groenlandia “hay leyes y cosas, y seguro médico... podemos acudir a los médicos y enfermeras... no tenemos que pagar nada”, y añadió “No quiero que Estados Unidos nos quite eso”.

Groenlandia es el centro de una tormenta mediática

En el parlamento de Groenlandia, Juno Berthelsen, diputado del partido de oposición Naleraq que promueve la independencia en el Parlamento groenlandés, dijo a la AP que ha realizado muchas entrevistas con los medios todos los días durante las últimas dos semanas.

Cuando la AP le preguntó qué le diría a Trump y al vicepresidente JD Vance si tuviera la oportunidad, Berthelsen dijo:

“Les diría, por supuesto, que —como hemos visto— muchos republicanos, así como demócratas, no están a favor de tener una retórica tan agresiva y hablar de intervención militar, invasión. Así que les diríamos que vayan más allá de eso y continúen este diálogo diplomático y se aseguren de que el pueblo groenlandés sea el que esté en el centro de esta conversación.”

“Es nuestro país”, afirmó. “Groenlandia pertenece al pueblo groenlandés.”

Kwiyeon Ha y Evgeniy Maloletka contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.